جامعة المنصورة تحتفل بنصر أكتوبر بحضور اللواء سمير فرج

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة احتفال الجامعة بمرور 51 عامًا علي انتصارات حرب أكتوبر المجيدة واستمعوا إلى محاضرة للواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة الأسبق ومحافظ الأقصر الأسبق، من داخل قاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى الدكتور إبراهيم المهدي بكلية التجارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، والعميد أ.ح الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، ونواب رؤساء الجامعات، وعمداء الكليات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وعدد كبير من طلاب الجامعة.

ووجه "مرزوق" تحية إعزاز وتقدير لأبطال وشهداء قوتنا المسلحة في حرب أكتوبر المجيدة لما حققوه من نصر تاريخي أعاد لنا العزة والكرامة في أكبر انتصار عسكري عرفه التاريخ والتي لا يزال العالم كله منبهرا به حتي يومنا هذا.

وقال " المحافظ " إن الجندي المصري لقن العدو الإسرائيلي درسًا قاسيًا في حرب أكتوبر يجعله يفكر ألف مرة قبل الاقتراب من حدود مصر أو المساس بأمنها واستقرارها وأنه جندي لا يقبل الهزيمة أو الانكسار، ونتائج حرب أكتوبر خير دليل على قوة الجندي المصري وصلابة الشعب ضد أي عدو تسول له نفسه المساس بأرضه، مشيرًا إلى أن أبناء مصر الشهداء سالت دماءهم من أجل الحفاظ على ترابها.



وأكد "مرزوق" أن قواتنا المسلحة هي درع مصر الواقي الذي يحقق لها الأمن والأمان ويتصدى لكل من تسول له نفسه المساس باستقرارها، فالتاريخ المصري القديم والحديث مليء بالمعارك والانتصارات التي أثبتت للعالم بأكمله أن لمصر درعا وسيف لا يمكن هزمه او انكساره.

ذكرى الانتصار راسخة في أذهان المصريين

وقال " المحافظ ": لا تزال ذكرى الانتصار راسخة في أذهان المصريين علي مر العصور ودرسا مستفادا للأجيال المتعاقبة ليتعلموا كيف حقق آبائهم وأجدادهم انتصارا عسكريًا لما يشهده التاريخ الحديث من قبل.

كما أكد " مرزوق " أن الأمن والأمان أغلى سلعة تقدمها القوات المسلحة للشعب المصري وواجب على كل شباب مصر التضحية بأنفسهم فداء للوطن وأن يعلموا قدر وطنهم وأهميته وأن لا بديل لهذا الوطن.



وحذر " المحافظ " أبناء مصر وشبابها من عدم الانقياد خلف الشائعات هي أولى خطوات التقدم بهذا الوطن نحو مستقبل واعد لأن الشائعات هي سلاح العدو لتفكيك الشعب المصري.

كما وجه " المحافظ " شكره وتقديره لرئيس جامعة المنصورة علي هذه الدعوه الكريمه وإتاحة الفرصة للاستماع الي هذه المحاضرة العسكرية القيمة من شخصية عسكرية بارزة لها تاريخ طويل ومشرف عسكريًا ومدنيا.

وأعرب اللواء " مرزوق " عن سعادته البالغة لوجوده علي أرض جامعة المنصورة العريقة والتي أنجبت لمصر علماء في شتى المجالات الاقتصادية والطبية والقانونية وغيرها من العلوم والمعرفة والتي أصبحت مدينة المنصورة عاصمة مصر الطبية بفضل مراكزها الطبية المتخصصة.

الدكتور شريف خاطر: ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبد الدهر

ومن جانبه أكد الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تتشرف بوجود قيمة فكرية واستراتيجية كبيرة في حجم اللواء دكتور سمير فرج نظرا لما يمتلكه من أفكار ورؤي ومعلومات هامة وثرية للشباب توجههم وترشدهم للتحديات التي تواجه الدولة المصرية، كما تذكرهم برحلة النصر العظيم في واحدة من أعظم حروب العالم التي استعادت بها مصر أرضها وكرامتها.



وأشار " رئيس جامعة المنصورة" إلى أن ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة سيظل أبد الدهر، شاهدًا على قوة إرادة الشعب المصري، وكفاءة قواته المسلحة، وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم.



ومن جهته استعرض اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج تفاصيل ومشاهد هذا التحول الذي أبهر العالم، ما بين الانكسار بعد الهزيمة إلى الانتصار العظيم لقواتنا المسلحة في السادس من أكتوبر 1973، حيث تلاحمت إرادة الشعب مع الإرادة السياسية والقوات المسلحة في تحقيق الانتصار العظيم، مشيرًا إلى أن هناك نوعًا جديدًا من الحروب بدون استخدام المدفع والدبابة، وإنما بإسقاط الدولة من خلال أبنائها باستخدام حروب الجيل الرابع والخامس، التي تعتمد على بث الشائعات، وإفقاد المواطن الثقة في قيادته ودولته.

وأشار الدكتور سمير فرج إلى أنه من أجل أن نشعر بحلاوة النصر فلا بد أن نمر بالانكسار، فقد استطاعت مصر عبور هزيمة 1967، قبل عبور خط بارليف في 1973، فلم ينجح العدو في بث روح اليأس، حيث نهض جيش مصر بعد الهزيمة ليعيد بناء قدراته ويبدأ معارك الاستنزاف والاستعداد للانتصار.

قصة استشهاد البطل العسكري المصري الفريق عبد المنعم رياض

واستعرض اللواء " سمير فرج " خلال كلمته عرضًا لعدد من الأفلام الوثائقية حول أحداث هزيمة 1967، ثم معركة رأس العش والتي استمرت 7 ساعات وصدت القوات المصرية هجوم العدو ثم تدمير وإغراق المدمرة إيلات والذي أصبح درسًا في تكتيكات الحرب، مستعرضًا قصة استشهاد البطل العسكري المصري الفريق عبد المنعم رياض- والذي استُشهد وهو يتفقد الخطوط الأمامية للجيش المصري.

الخطة الاستراتيجية لحرب أكتوبر



كما استعرض اللواء " سمير فرج " الخطة الإستراتيجية لحرب أكتوبر وبناء حوائط الصواريخ لصد الهجمات الإسرائيلية داخل سيناء أثناء العبور واقتحام خط بارليف، وخطة العبور وكيف استطاعت القوات المسلحة اقتحام خط بارليف الذي أبهر العالم.



وفي نهاية الاحتفالية قدم " رئيس جامعة المنصورة" درع الجامعة إلى محافظ الدقهلية تقديرًا لدوره في تقديم الدعم الكامل لجامعة المنصورة، كما قدم درع الجامعة الي اللواء " سمير فرج " الخبير الاستراتيجي تكريمًا وتقديرًا له من جامعة المنصورة.



والجدير بالذكر أن برنامج الحفل تضمن الاستماع إلى القرآن الكريم الذي أذيع في فجر يوم السادس من أكتوبر وبيان العبور رقم 7 وفيديو عن حرب أكتوبر، وفقرات فنية مقدمة من فريق كورال جامعة المنصورة.