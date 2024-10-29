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جامعة عين شمس تشارك في فعاليات حملة التوعية بحقوق ذوي الإعاقة

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

نظّم قطاع التعليم والطلاب بجامعة،بالتعاون مع مركز خدمة طلاب ذوي الإعاقة وأسرة من أجل مصر، بدعم من "مؤسسة بصيرة"، مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات المخصصة للطلاب ذوي الإعاقة البصرية.

جامعة عين شمس تشارك في فعاليات الحملة الشاملة للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 وذلك بهدف إيجاد بيئة تعليمية واجتماعية شاملة، تُسهم في تمكين الطلاب من ذوي الإعاقة البصرية وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الرياضية كحق أساسي.

ويأتي استكمالًا لجهود جامعة عين شمس فى تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتقديم تجربة عملية تبرز التحديات التي يواجهونها يوميًا،  وتحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، 

وتسعى "مؤسسة بصيرة" إلى مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على تحقيق إمكانياتهم الذاتية، بما يعزز من استقلاليتهم ويساهم في دمجهم بالمجتمع.

وشملت الفعاليات أنشطة تستهدف الطلاب ذوي الإعاقة البصرية  والأسوياء على حد سواء حيث قدمت تدريبًا عمليًا وألعابًا تحفيزية، وجلسات تدريبية على رياضة كرة الجرس قام بها الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والطلاب الأسوياء بعد ارتداؤهم نظارات سوداء لمحاكاه ظروف فاقدي البصر، حيث تمكن المشاركون من تجربة المحاكاة درجات متفاوتة من ضعف البصر، بدءًا من فقدان البصر الكلي وصولًا إلى ضعف جزئي أو بقايا الرؤية. بالإضافة إلى عدد من الألعاب التحفيزية التى تشجعهم على أهمية التحفيز البصري لمن يعانون من ضعف الرؤية.

وتعد كرة الجرس من الرياضات المصممة خصيصًا لفاقدي البصر، حيث تعتمد على حاسة السمع في توجيه اللاعبين من خلال الكرة التي تحتوي على جرس بداخلها يصدر صوتًا عند الحركة.

ولاقت التدريبات والألعاب تفاعلًا واسعًا من الطلاب، حيث عبّرو عن تقديرهم لهذه التجربة التي سمحت لهم بفهم واقع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وأهمية تهيئة بيئات داعمة لهم لتعزيز استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع.

 

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