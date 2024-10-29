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خارج الحدود

برنامج الغذاء العالمي يحذر من اقتراب تحول الأزمة الإنسانية في غزة إلى مجاعة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

حذر برنامج الغذاء العالمي، مساء اليوم الثلاثاء، من أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة قد تتحول إلى مجاعة قريبا.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 43020 شهيدًا و101110 إصابات منذ أكتوبر العام الماضي.

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على وسط وشمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيًّا. 

وفي السياق ذاته، طالبت وزارة الصحة بغزة المؤسسات الدولية بإيفاد فرق طبية جراحية إلى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

 

قطاع الصحة بغزة يستغيث بالمجتمع الدولي

 واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان واعتقال كوادر صحية فيه "جريمة حرب وانتهاكًا بحق الإنسانية" في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال في استهداف المدنيين بمناطق مختلفة من قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة ويستهدف سوقا مكتظا بالمدنيين

آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

 

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