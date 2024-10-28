الإثنين 28 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

مصابي غزة، فيتو
مصابي غزة، فيتو

ارتفعت حصيلة  ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 43020 شهيدًا و101110 إصابات منذ أكتوبر العام الماضي.

وقبل وقت سابق من اليوم ذكرت تقارير إعلامية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على وسط وشمال قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيًّا. 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

 وفي السياق ذاته طالبت  وزارة الصحة بغزة المؤسسات الدولية بإيفاد فرق طبية جراحية إلى مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع.

قطاع الصحة بغزة يستغيث بالمجتمع الدولي

 واعتبرت وزارة الصحة الفلسطينية استهداف جيش الاحتلال  الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان واعتقال كوادر صحية فيه "جريمة حرب وانتهاكًا بحق الإنسانية" في الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال في استهداف المدنيين بمناطق مختلفة من قطاع غزة.

 

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