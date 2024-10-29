الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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محافظات

خلال حملة على مواقف التاكسي بالمنصورة، محافظ الدقهلية يطالب المواطنين بالإبلاغ عن مخالفة البنديرة

حملة على سائقي التاكسي،
حملة على سائقي التاكسي، فيتو

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية: لن نستطيع العمل بدون مشاركة إيجابية من المواطنين والتمسك بحقهم والإبلاغ عن المخالفين.


جاء ذلك خلال حملة مفاجئة للمحافظ على سيارات التاكسي والسرفيس بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة للتأكد من تشغيل العداد والالتزام بالبنديرة والتعريفة المقررة. 

حيث استوقف عدد من سيارات التاكسي للتأكد من تشغيل العداد واستمع الي المواطنين وطالبهم بالتمسك بحقهم وعدم دفع أجرة أزيد من البنديرة، كما استوقف عدد من سيارات السرفيس واستمع إلى المواطنين وطالبهم بالتمسك بحقهم أيضًا.

 ووجه مدير المرور بسرعة الدفع بسيارات سرفيس خط الجامعة طلخا وخط الجامعة سندوب إلى محطة السرفيس أمام مستشفي الجامعة لنقل المواطنين.

اللي مش هيلتزم هحاسبه ولا تهاون 


وقال " المحافظ " مشددًا " اللي مش هيلتزم هحاسبه" وأكد أنه لا تهاون مطلقًا مع كل من يخالف البنديرة والتعريفة المقررة، وسيتم فرض غرامات فورية وفي حالة تكرار المخالفة سيتم إلغاء الترخيص وخط السير. 


كما قال  " مرزوق " سأقوم بالتفتيش المفاجئ علي سيارات التاكسي والسرفيس أثناء مروري بالشارع وهناك حساب رادع لكل مخالف يقوم باستغلال المواطنين ولا يلتزم بالضوابط والشروط التي وضعتها اللجنة العليا للمواقف.


ووجه " المحافظ " للعميد حاتم طه بتكثيف الحملات المرورية على جميع شوارع مدينة المنصورة على سيارات التاكسي والسرفيس للتأكد من التزامهم ومحاسبة المقصرين منهم لعودة الانضباط المروري بالمنصورة.

 


وأشار " مرزوق " إلى أن المحافظة لن نستطيع العمل بدون مشاركة إيجابية من المواطنين والتمسك بحقهم والإبلاغ عن المخالفين، لأن عدم تمسك المواطن بحقه يعطي فرصه للسائق ارتكاب المخالفة.
وقام " محافظ الدقهلية" بتفقد مستوى النظافة بشارع الجمهورية والتقي بالعمل ووجه لهم التحية على جهودهم المبذولة.

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