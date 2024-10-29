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محافظ الدقهلية يتفقد أعمال الصيانة بمحطة الصرف الصحي بمدينة المنصورة

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

قام اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء بتفقد أعمال الصيانة والإصلاح الجارية التي تقوم بها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بخط طرد رقم 11 قطر 900 مم زهر مرن لمحطة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة المنصورة، مما أدى إلى قطع مياه الشرب عن حي شرق وأجزاء من حي غرب حتي يتم الإصلاح.


جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية.


ووجه " المحافظ " بتكثيف الأعمال الجارية بخط الطرد وسرعة الانتهاء منها وعودة مياه الشرب إلى كافة المناطق المنقطعة عنها في أسرع وقت ممكن.

صرف مكافأة مالية لكافة العاملين بالموقع


وأمر  " مرزوق " بصرف مكافأة مالية لكافة العاملين بالموقع علي جهودهم المبذولة في عملية الإصلاح منذ مساء أمس وحتى الآن دون توقف.

تقديم كافة الخدمات للمواطنين


وثمن " المحافظ " دور شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية على جهودهم التي يبذلونها في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحى وتقديم كافة الخدمات للمواطنين في هذه القطاعات.

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