المشدد 3 سنوات لسائق صدم 5 أشخاص في مصر القديمة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة سائق متهم بصدم عدد من الأشخاص تحت تأثير الحشيش المخدر بمنطقة مصر القديمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم "ش ع" سائق لأنه في فبراير 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة حاز بقصد التعاطي جوهر "الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم تسبب خطأ في إصابة 5 أشخاص خلال قيادته السيارة وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة

وكشفت التحريات أن المتهم اصطدم وهو تحت تأثير المواد المخدرة بسيارتين أخرتين والتي تخلف من جرائها إصابة 5 أشخاص.