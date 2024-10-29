النيابة تكلف المهندس الفني بإعداد تقرير بأسباب حادث بدر
أمرت نيابة بدر بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارتين، واستعلمت عن الحالة الصحية لـ 3 آخرين أصيبوا في نفس الحادث.
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وكلفت المهندس الفني بالمرور بإعداد تقرير بأسباب الحادث.
تلقت مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق 51.
تصادم نقل بسيارة سوزوكي بطريق 51
وعلى الفور، انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى محل البلاغ. وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل بأخرى سوزوكي بطريق 51.
وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم استخراج الجثتين ونقلهما إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة ونقل المصابين إلى مستشفى بدر لتلقي العلاج.
تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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