قرعة الحج 2025، الداخلية تعلن فتح باب التقديم.. وتكشف طريقة التسجيل.. وتحدد الشروط المطلوبة للراغبين في أداء الفريضة.. وهذه ضوابط تقديم طلبات التنازل

تبدأ وزارة الداخلية، غدا الأربعاء، فتح باب قبول طلبات التقدم لحج القرعة لأداء فريضة الحج لعام 1446هـ /2025م؛ وذلك حتى يوم 16 نوفمبر المقبل؛ بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة الوزارة عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك.

وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقًا للجدول الزمني الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.



موعد تقديم قرعة الحج 2025

وبالنسبة لإجراءات قبول طلبات التقدم لحج القرعة، فسيتم تقديم الطلبات بمعرفة المواطن شخصيًا إلى أي مركز أو قسم شرطة دون التقيد بمحل الإقامة، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، أو من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو عن طريق الاتصال برقم الخدمة الصوتية (27983000 – 02)، وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي السارية، وفي حالة انتهاء سريانها لا يقبل الطلب - وذلك خلال المواعيد المقررة لقبول طلبات الحج على مستوى الجمهورية.

رابط مباشر التسجيل في قرعة الحج 2025

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية (https://hij.moi.gov.eg) على بوابة وزارة الداخلية

وسيتم إجراء القرعة من الحصة المخصصة للمحافظة التابع لها محل إقامة "مقدم الطلب" الوارد ببطاقة الرقم القومي الخاصة به.

رابط التسجيل في قرعة الحج

وفي ضوء توحيد جهة تسجيل بيانات المتقدمين للحج، فعلى المواطن أن يختار الجهة التي يريد الحج من خلالها (قرعة – سياحة – تضامن) ويكون التقدم لمرة واحدة فقط لأي من تلك الجهات المُنظمة للحج، وبمجرد غلق باب التقدم، يعد الطلب مُدرجًا ضمن قرعة تلك الجهة فقط، ولن تُقبل له طلبات أُخرى على أي جهة مُنظمة للحج، ولا يجوز إلغاء الطلب والتقدم إلى أية جهة أخرى عقب إجراء القرعة.

شروط التقديم قرعة الحج 2025 في مصر

ويشترط فيمن يتقدم بطلب الحج (مُقدم الطلب والمُرافق "إن وجد") أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصري الجنسية؛ حيث لا يقل السن عن 25 عامًا "رجال - سيدات" بالنسبة لمقدم الطلب بمفرده، وألا يقل السن عن 18 عاما بالنسبة للمرافق الوجوبي لمقدم الطلب لكل من كبير السن (70عاما) فأكثر أو ذوي الهمم، ولا يقل السن عن 12 عاما للمرافق غير الوجوبي وفي حالة حدوث أي مُتغير في الاشتراطات العمرية من الجانب السعودي، سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها.

ويعتمد فى تحديد شرط السن تاريخ 19 فبراير 2025 الموافق 20 شعبان 1446هـ، بشرط ألا يكون أي من مقدم الطلب والمُرافق "إن وجد" قد سبق لهما أداء فريضة الحج طوال حياتهما ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

ويُشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة"، وفي حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق غير الوجوبي، تلغي فرصة الحج للمرافق غير الوجوبي فقط دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب.

وفي حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الوجوبي له، يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط، وفي حالة عدم استطاعته ذلك يلغى طلب الحج كاملًا دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

طريقة التسجيل في قرعة الحج 2025 مصر

ويعد تقديم طلب الحج من خلال شبكة الإنترنت أو الاتصال على مركز تلقي طلبات المواطنين على الرقم (27983000- 02)، بمثابة إقرار من مقدمه باطلاعه وموافقته على كافة الشروط والقواعد المعلنة ل حج القرعة على شبكة الإنترنت والتعليمات المعلنة من قِبل مديرية الأمن، وكذا إقرار بالتزامه التعاقدي، وفي حالة وجود خطأ في البيانات المدرجة بطلب الحج، تقع مسئوليته على مُقدم الطلب، وإذا تبين مُخالفته للضوابط يُلغى طلبه دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

ويُسمح بسفر المرافق (الوجوبي) ممن تنطبق عليه الشروط الواردة بالكتاب الدوري ولم يسبق له أداء الفريضة طوال حياته في حالة وفاة مقدم الطلب..أما في حالة تنازل مقدم الطلب عن فرصة الحج الفائز بالتزكية ضمن نسبة (1%)، فيسمح فقط بسفر المرافق (الوجوبي) إذا كان التنازل بعد سدادهما للتكاليف، أما إذا كان التنازل قبل سداد التكاليف تُلغى فرصة الحج للمرافق.

ويتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز بمفرده وفقًا لمحل إقامته المُدرج ببطاقة الرقم القومي وقت تقديم الطلب، وبالنسبة لطلب الحج الزوجي، فيتم تحديد جهة السفر وفقًا لمحل إقامة مُقدم الطلب المُدون ببطاقة الرقم القومي وقت تقديم الطلب وليس المُرافق.

شروط التقديم فى قرعة الحج 2025

وتسدد تكاليف طلب الحج الورقي بالمراكز والأقسام، أما بالنسبة للطلب الإلكتروني أو المكالمات الصوتية، فإنه يتم خصم القيمة المالية المحددة لطلب الحج من خلال طرق السداد الآلية المتعددة (بطاقة الائتمان – جهات التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها)، ولا يعتبر الطلب مقبولًا إلا بعد سداد قيمته المالية.

ولا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ويجوز تنازل الأبناء فقـط لأحد الوالدين "وليس العكس" (ويعامل والد ووالدة الزوج / الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظًا على الروابط الأُسرية)، شريطة تمتُع المتنازل إليه بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليه التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن تُرسل المستندات المطلوبة (شهادة الميلاد - طلب التنازل - صورة بطاقة الرقم القومي..إلخ)..ومن ضمن المستندات شهادة تحركات للمتنازل إليه صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إلى الإدارة العامة للشئون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج بمعرفة الإدارة حال الموافقة على الطلب.

وتُقبل طلبات التنازل (لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج / الزوجة) المقدمة من الفائزين بالقرعة الأصلية أو المصعدين من الاحتياطى قبل انتهاء الفترة الزمنية الُمحددة لسداد التكاليف بـ 48 ساعة، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات وإلا تُلغي فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

ولا يحق للفائزين بفرصة الحج مهما كانت درجة القرابة طلب تفويجهم أو تسكينهم معًا، طالما تقدم كل منهم بطلب حج فردي دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

وفيما يتعلق بالبيانات المطلوبة للتقدم للحج، فتشمل الإسم كاملًا طبقًا لما هو مُدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل، ورقم بطاقة الرقم القومي (14 رقمًا)، ورقم الهاتف المحمول (يُراعي إثبات بيانات رقم الهاتف الشـخصي بشكل دقيق؛ حيث أنه يُعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز، وكذا رقم آخر لأحد الأقارب للتواصل معه في حالة الضرورة)، وإثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

وبالنسبة لبيانات المُرافق "إن وجد"، فتشمل بطاقة الرقم القومي، ومستندات صلة القرابة بالنسبة لمقدم الطلب وفقًا للشروط السابق ذكرها، وحالة صحية جيدة ويكون مُعافيا من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية ورقم الهاتف المحمول الشخصي)، ويُوقع مُقدم الطلب والمرافق "إن وجد" بطلب الحج المقدم بأن البيانات المدونة صحيحة وعلى مسئوليتهما.

وتخصص نسبة (الـ 1%) من تأشيرات الحج لأكبر المتقدمين سنا ومرافقيهم بكل مديرية على حدة؛ حيث تقـوم البوابة المصرية الموحدة للحج بتجميع بياناتهـم وترتيبهم تنازليًا حسب السن لكل مديرية على حده، ويتم استبعادهـم من القرعة واعتبارهم فائزين بالحج بالتزكية، ويدرج ما دون ذلك ضمن القرعة العامة، مع مُراعاة إدراج كبير السن أولًا على البوابة المصرية المُوحدة للحج كحاج أصلي (مُقدم الطلب) ثم يُدرج تباعًا المُرافق له.

وفي حالة تقديم طلب حج لزوجين كليهما من كبار السن (70 عاما فأكثر) أو من ذوي الهمم - على سبيل الاستثناء..فيشترط اصطحابهما لمرافق واحد فقط من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، شريطة تمتعه بحالة صحية جيدة ليكون قادرًا على رعايتهما من الناحية الصحية والعمرية (أقل من 70 عاما)، وتُطبق شروط الاستثناء السابق ذكرها عليه، ويتم مُناظرة المرافـق من قبل اللواء مساعـد المدير للشئون المالية والإدارية بالمديرية أو من يُنيبه، عقب الفوز بقرعة الحج، وفي حالة عدم توافر الشروط حال مُناظرته يتم استبداله بمُرافق بديل.

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