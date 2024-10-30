تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديس ثاؤفيلس

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس ثاؤفيلس وزوجته بالفيوم.

قصة استشهاد القديس ثاؤفيلس

استشهد القديس ثاؤفيلس وزوجته بمدينة الفيوم في أيام دقلديانوس، وذلك أن بعض الناس وشوا بهما عند الوالي أنهما مسيحيان، فأحضرهما الوالي وسألهما عن معتقدهما، فاعترفا بإيمانهما بالسيد المسيح، بكل شجاعة.

فأمر الوالي أن يُلقي القديس ثاؤفيلس في حفرة عميقة ثم يُرجَما حتى الموت، فتم ذلك ونالا إكليل الشهادة. ودُفنا في تلك الحفرة تحت الحجارة.