بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وتروسيكل بالدقهلية
أصيب 3 أشخاص في تصادم بين موتوسيكل وتروسيكل على طريق المنيل مركز طلخا في محافظة الدقهلية.
إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق المنيل
تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص على طريق طلخا المنيل في الدقهلية.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى الطوارئ
أسماء المصابين في حادث طريق طلخا
واستقبل مستشفى الطوارئ -مصطفى محمد حسن ٤٩ سنة مقيم ش محمد فتحى
اشتباه كسر بالساق اليسرى
-محمد صلاح حسن حسن ١٩ سنة نقاش ومقيم دميره طلخا اشتباه كسر بالساق اليسرى
- محمود ابراهيم رفعت ٢٢ سنة نقاش ومقيم الروضه طلخا جرح بالجبهة، ادعاء حادث تصادم بطريق المنيل م طلخا بين موتوسيكل وتروسيكل
تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
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