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حوادث

بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وتروسيكل بالدقهلية

حادث دراجة نارية،
حادث دراجة نارية، فيتو

أصيب 3 أشخاص في تصادم بين موتوسيكل وتروسيكل على طريق المنيل مركز طلخا في محافظة الدقهلية.

 

إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق المنيل

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص على طريق طلخا المنيل في الدقهلية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى الطوارئ 

أسماء المصابين في حادث طريق طلخا 

واستقبل مستشفى الطوارئ  -مصطفى محمد حسن ٤٩ سنة مقيم ش محمد فتحى 
اشتباه كسر بالساق اليسرى 
-محمد صلاح حسن حسن ١٩ سنة نقاش ومقيم دميره طلخا اشتباه كسر بالساق اليسرى 
- محمود ابراهيم رفعت ٢٢ سنة نقاش ومقيم الروضه طلخا جرح بالجبهة، ادعاء حادث تصادم بطريق المنيل م طلخا بين موتوسيكل وتروسيكل

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

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