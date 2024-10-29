بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجة نارية وتروسيكل بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص في تصادم بين موتوسيكل وتروسيكل على طريق المنيل مركز طلخا في محافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في حادث على طريق المنيل

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص على طريق طلخا المنيل في الدقهلية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى الطوارئ

أسماء المصابين في حادث طريق طلخا

واستقبل مستشفى الطوارئ -مصطفى محمد حسن ٤٩ سنة مقيم ش محمد فتحى

اشتباه كسر بالساق اليسرى

-محمد صلاح حسن حسن ١٩ سنة نقاش ومقيم دميره طلخا اشتباه كسر بالساق اليسرى

- محمود ابراهيم رفعت ٢٢ سنة نقاش ومقيم الروضه طلخا جرح بالجبهة، ادعاء حادث تصادم بطريق المنيل م طلخا بين موتوسيكل وتروسيكل

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات