رئيس مدينة طهطا بسوهاج يتابع أعمال زراعة وري الأشجار للحفاظ على المساحات الخضراء

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، أعمال ري وزراعة الأشجار بمختلف الطرق العامة بمجلس قروى بنجا بمركز طهطا، وذلك في إطار توجيهات المحاسب عامر عوض رئيس المركز، بالحرص على المساحات الخضراء.

عامر عوض يوجه بمتابعة أعمال ري الأشجار يوميا

ومن جانبه، أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ضرورة استمرار أعمال زراعة ورى الأشجار يوميا وبصفة مستمرة حفاظا على اللون الأخضر والبيئة الصحية النظيفة والمظهر الحضارى اللائق وتفعيلا للمبادرة الرئاسية لزراعة الأشجار.

وتمت أعمال زراعة وري الأشجار بإشراف حسام محمود جابر رئيس مجلس قروى بنجا وأحمد رمضان معبد سكرتير قرية بنجا ومسئولى المنتزهات ومعدات الوحدة المحلية.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وحرصا على زيادة اللون الأخضر والرؤية البصرية والبيئة الصحية النظيفة وتفعيلا للمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة ومبادرة أحلى وهى خضرة.