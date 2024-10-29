وكيل تعليم دمياط تتفقد سير العملية التعليمية بمدارس عزبة البرج

قامت الدكتورة "رباب زيدان" وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، بجولة تفقدية مكثفة لعدد من مدارس إدارة عزبة البرج التعليمية، وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بحضور محمد خفاجي مدير إدارة التعليم الثانوي ومحمد أبو رجب وكيل إدارة عزبة البرج.

وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، تتابع عدد من مدارس إدارة عزبة البرج التعليمية

وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، الرامية إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين.

وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط تتابع عددا من مدارس إدارة عزبة البرج

وشملت جولة "وكيل الوزارة" زيارة مدارس الخياطة الإعدادية والخياطة الثانوية ووحدة الخياطة الابتدائية

وخلال الزيارة، حرصت "وكيل المديرية" على التأكد من عدة جوانب أساسية، منها: "كثافة الطلاب" حيث اطمأنت على وجود أعداد مناسبة من الطلاب في الفصول الدراسية، و"النظافة العامة" وتأكدت من نظافة المدرسة ومحيطها، مما يساهم في خلق بيئة تعليمية صحية، و"التزام المعلمين" حيث تأكدت من حضور جميع المعلمين وانتظامهم في العمل والالتزام بالمناهج الدراسية، و"التجهيزات المدرسية" وتأكدت من توافر المقاعد والديسكات وغيرها من التجهيزات اللازمة لسير العملية التعليمية بسلاسة.

وكيل مديرية التربية والتعليم بدمياط، تتابع عدد من مدارس إدارة عزبة البرج

كما حرصت "زيدان" على التواصل المباشر مع الطلاب والمعلمين، حيث أجرت حوارات معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول العملية التعليمية.

وكيل المديرية تؤكد تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف

وأكدت "وكيل المديرية" تفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتخصيص لها فترة في نهاية اليوم الدراسي أو مع بداية كل حصة.