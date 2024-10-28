قيادات التعليم بدمياط تودع "غريب" بعد نقله لتولي نفس المنصب بالشرقية
ودعت قيادات التربية والتعليم بمحافظة دمياط محمد رمضان غريب وكيل الوزارة الذي انتقل لتولي نفس المنصب بمحافظة الشرقية.
جاء الوداع في أجواء مفعمة بالحب والتقدير حيث شهد اللقاء الختامي تأكيدا جماعيا على الدور المحوري الذي لعبه "غريب" في تطوير العملية التعليمية بالمحافظة حيث ترك بصمة واضحة في نفوس جميع العاملين بالمجال التعليمي..
وأشاد الحضور كل في مجاله بالجهود الحثيثة التي بذلها محمد رمضان غريب خلال فترة توليه منصبه والتي أسفرت عن تحول جذري في منظومة التعليم بدمياط..
وقد تمكن "غريب" من خلال رؤيته الثاقبة وقيادته الحكيمة من تحقيق إنجازات متعددة شملت مختلف جوانب العملية التعليمية مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على مستوى الطلاب والمعلمين والإدارة المدرسية..
وقد تمكن "غريب" من خلال رؤيته الثاقبة وقيادته الحكيمة، من تحقيق إنجازات متعددة شملت مختلف جوانب العملية التعليمية، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير على مستوى الطلاب والمعلمين والإدارة المدرسية.
وقد عبر الحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم للأستاذ محمد رمضان، متمنين له كل التوفيق في مسيرته المهنية الجديدة.
كما أكدوا على استمرارهم في العمل بروح الفريق الواحد، من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية بدمياط إلى آفاق أرحب.
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