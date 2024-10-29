الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الشرقية ينعي العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  الأستاذ الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الزقازيق  بمحافظة الشرقية.الذي وافته المنية بعد رحله عطاء كبيرة حافلة بالعطاء والإنجازات فيما يتعلق بالقانون الدولي ومـكافحة الإرهاب والـقانـون الدولي الإقتصادي وحقوق الإنسان.

أبرز المؤثرين فى العمل العام 

أكد محافظ الشرقية أن الراحل الكريم كان من أبرز المؤثرين في العمل العام، وأحد الأعضاء المؤسسين للمجلس القومي لحقوق الإنسان وله الكثير من المؤلفات التي وضعت بأكثر من لغة على مدار مسيرته الحافلة، 

حصل على الكثير من الجوائز والأوسمة 

كما حصل على الكثير من الأوسمة والجوائز لجھوده المثمرة في المجالات العلمیة والأكادیمیة وخاصة الأبحاث القانونية لمكافحة الإرهاب.

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المحافظ يقدم خالص التعازى 

أعرب المحافظ عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل الكريم داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

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