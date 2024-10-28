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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات الطبية وأسعار السلع الغذائية خلال جولة ببلقاس (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم الإثنين جولة ليلية مفاجئة بمدينة بلقاس للتأكد من إعلان أسعار السلع والمنتجات وتقديم الخدمات الطبية ومتابعة مستوى النظافة بشوارع المدينة والتقى بالمواطنين واستمع لمطالبهم ومشاكلهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد المحافظ عددًا من المنافذ والأسواق بالمدينة، كما تفقد مستشفى بلقاس المركزي والتقى بالمرضى والأطقم الطبية.

وأمر "المحافظ" بتخفيض سعر سلعة الطماطم من 15 جنيهًا للكيلو إلى 12,5 للكيلو، كما أمر بإعلان سعر جميع السلع وتوفيرها بالمنافذ بأسعار مخفضة.


ووجه بحسن استقبال المواطنين وتقديم الرعاية الطبية للمرضى على أكمل وجه والانتهاء من كافة قوائم الانتظار.


رفع كافة الرواكد المتواجدة بالمستشفى والتزام الأطقم الطبية بالزي الرسمي

كما وجه "المحافظ " برفع كافة الرواكد المتواجدة بالمستشفى والتزام الأطقم الطبية بالزي الرسمي والانضباط في الحضور لجميع العاملين حتي يستطيع المرضى تلقي الرعاية الطبية على الوجه الأكمل.

 

تكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة 

وكلف "مرزوق" رئيس مركز ومدينة بلقاس بتكثيف أعمال النظافة بشوارع المدينة ورفع الإشغالات وتسهيل الحركه المرورية من خلال التنسيق مع إدارة المرور وشرطة المرافق.

الجولات المفاجئة مستمرة على جميع المراكز والمدن

وأكد "المحافظ" أن جولاته المفاجئة مستمرة على جميع المراكز والمدن والاحياء للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية (الصحة - التموين - التعليم وغيرها).

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