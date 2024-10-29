محافظ قنا يشهد استكمال المرحلة الثانية من تدريب العمالة غير المنتظمة بمنظومة المخلفات

شهد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، استكمال المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة لتقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات، الذى تنظمه وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، والمهندس محمد حسين مدير عام المخلفات الغير خطرة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة سهير مراد استشارى المخلفات بهيئة التعاون الدولى الألمانية giz، وممثلى وزارتى العمل والتضامن الإجتماعى، ووحدات إدارات المخلفات بالمحافظة، وعدد 120 من العمالة غير المنتظمة.

قال مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، إن البرامج التدريبية للعمالة غير المنتظمة تأتى فى إطار تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات ومنحهم غطاء تأمينى مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات، وفقا للبروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارات ( البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع غير الرسمى والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (4) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات)، وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لإمكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعيًا ‏والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية وإصدار كارنيهات مزاولة المهنة للحاصلين على التدريب.

المنظومة الجديدة للمخلفات بقنا

وأضاف أن البرنامج التدريبى تضمن عرضا تقديميا عن المنظومة الجديدة للمخلفات وتم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حدى من خلال الاستشارى الفنى بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى، فضلا عن عرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل وزارة التضامن الاجتماعى وعرض تقدمى عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة كما تضمن التدريب عرض تقديمى عن منظومة إدارة المخلفات بالمحافظات والتوعية بأهمية القطاع الغير رسمى ودوره فى تنمية الاقتصاد وإيجاد فرص عمل.

وتابع: تضمن البرنامج أيضا تدريب عملى للعمل بمنظومة إدارة المخلفات من خلال مسئولى الأحياء بالمحافظة لتعريفهم بمراحل الجمع والنقل، بالإضافة إلى إجراء اختبار قياس المهارة بحيث يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العاملة لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقة الرقم القومى، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفردًا، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنيه للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم وتقنين وضعه، ويجدد كل ٦ أشهر.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، اهتمام القيادة السياسية والدولة غير المسبوق بفئة العمالة غير المنتظمة، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لهم.