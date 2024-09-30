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أخبار مصر

تعديل طفيف على جدول تشغيل القطار الكهربائي

القطار الكهربائي،
القطار الكهربائي، فيتو
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أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي السريع، تقديم خدمة جديدة بالقطار بداية من الثلاثاء، وذلك بعد الإقبال الكبير على القطار من الركاب.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي:

وقالت الشركة إنه، بدايةً من الثلاثاء 1 أكتوبر ٢٠٢٤، سيتم  تمديد ساعات الذروة لـ ٥ مساءً، وأن القطارات تصل  كل ٨ دقائق خلال أوقات الذروة من الأحد إلي الخميس من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهابًا وايابًا.

وأن أوقات الذروة تبدأ من ٦:٣٠ صباحا حتى ١٠:٠٠ صباحًا ومن ٢:٠٠ مساء حتى ٥:٠٠ مساءً.

نتمنى لكم تجربة ممتعة مع قطار العاصمة.

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