خدمة جديدة، تعديل على تشغيل القطار الكهربائى والتطبيق غدًا

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي السريع، تقديم خدمة جديدة بالقطار بداية من الثلاثاء، وذلك بعد الإقبال الكبير على القطار من الركاب.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي:

وقالت الشركة إنه، بدايةً من الثلاثاء 1 أكتوبر ٢٠٢٤، سيتم تمديد ساعات الذروة لـ ٥ مساءً، وأن القطارات تصل كل ٨ دقائق خلال أوقات الذروة من الأحد إلي الخميس من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهابًا وايابًا.

وأن أوقات الذروة تبدأ من ٦:٣٠ صباحا حتى ١٠:٠٠ صباحًا ومن ٢:٠٠ مساء حتى ٥:٠٠ مساءً.

نتمنى لكم تجربة ممتعة مع قطار العاصمة.