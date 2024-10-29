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حوارمجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمشروع تجديد خط بترول يغذي شبكة كهرباء مسطرد

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

استضافت جامعة بنها اليوم جلسة التشاور المجتمعي لتقييم الأثر البيئي لمشروع إنشاء خط منتجات مسطرد - بنها  بقاعة الاحتفالات الكبرى بمجمع الكليات بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والمهندس نبوي محمود حسن رئيس شركة أنابيب البترول ونواب رئيس جامعة بنها، والمهندسة أميرة عبد الحليم مدير عام المشروعات بوزارة البيئة والمهندسة علياء عبد الحميد مدير عام البيئة بالهيئة العامة للبترول، وعدد من رؤساء قطاعات الشركة، وعمداء كليات الجامعة، والأمناء المساعدين، ومنظمات المجتمع المدني وممثلى الأزهر والكنسية.

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لتقييم الأثر البيئي بجامعة بنها 
وأكد المحافظ خلال كلمته أن القليوبية من أكبر القلاع الصناعية بين المحافظات ومشروع إحلال وتجديد خط المازوت المغذي لشبكة كهرباء مسطرد من المشروعات القومية، حيث أن تحديث خطوط المرافق تسهم بشكل مباشر في النهوض بالقطاع الصناعي وتعود بالنفع العام على المواطنين من خلال توفير فرص العمل والنهوض بالجانب الصناعي ودفع عجلة التنمية، مشيرا أن خط البترول لم يتم تجديده منذ عام 1984،   ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة وتأمين نقل المازوت لتغذية محطة كهرباء شبرا الخيمة من خلال شبكة شركة أنابيب البترول.
وفى كلمته أكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها بكلياتها المختلفة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع شاركت فى إعداد ومراجعة العديد من دراسات تقييم الأثر البيئى لعدد من المشروعات على مستوى محافظة القليوبية والمحافظات الأخرى.


وأشار رئيس جامعة بنها الى أن الدراسة الميدانية لتقييم الأثر البيئي هي عبارة عن عملية تدريجية منظمة توفر هيكلا لجمع وتوثيق المعلومات والآراء حول الآثار البيئية لمساعدة المنشأة في إنجاز أهدافها البيئية وتحسين أدائها البيئي، مما يكون له عظيم الأثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة من خلال هذا الحوار المجتمعي، متمنيا الوصول إلى آراء وأفكار تخدم المجتمع.


من ناحية أخرى استعرض المهندس نبوي محمود حسن رئيس شركة أنابيب البترول تاريخ الشركة وأهدافها، مضيفا أن الجلسة تناولت العديد من النقاشات حول الخط الجديد وأهميته من الناحية الاقتصادية وكذلك مراعاة البعد البيئي فيه من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية واتباع أفضل معايير الحفاظ على البيئة في شتى المشروعات التي يجري العمل عليها.
فى سياق متصل شهد اللقاء عرض لنظام السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بشركة أنابيب البترول قدمه مدير عام السلامة بالشركة، كما تم عرض للمشروع قدمه المهندس مساعد رئيس الشركة للشئون الهندسية، وأيضا تم تقديم عرض عام لدراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع وآثاره على البيئة المحيطة والمجتمع (شركة بتروسيف) واختتم اللقاء بحوار مفتوح مع ممثلي المجتمع والسادة المدعوين.


يشار إلى أن خط منتجات مسطرد وبنها قطره 16 بوصة بطول 45 كم ويعد أحد الروافد الهامة من الخطوط خلال الفترة الحالية لنقل العديد من المنتجات البترولية.

 

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي الهيئة العامة للبترول المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محطة كهرباء شبرا الخيمة

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