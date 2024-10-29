الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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تعرف على قرارات مجلس جامعة سوهاج

مجلس جامعة سوهاج
مجلس جامعة سوهاج

عقد مجلس جامعة سوهاج اليوم جلسته رقم ٢١٢، برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

دقيقة حداد على روح وكيل كلية التربية

واستهل المجلس جلسته دقيقة حداد على روح المرحوم الدكتور عبد الباسط دياب وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث والذي وافته المنية أمس، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

 قرارات مجلس جامعة سوهاج

وقال النعماني إن المجلس في جلسته وافق على عدد من الموضوعات الهامة ومنها الموافقة علي إنشاء قسم جراحة الأورام علي ان يكون الكوادر التأسيسية للقسم من أعضاء هيئة التدريس حاملي درجة الدكتوراه في جراحة الأورام لاستكمال الهيكل التنظيمي لمستشفى الأورام، والموافقة على إدراج قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بكلية الطب بسوهاج كقسم معتمد لتدريب أطباء الزمالة المصرية للأشعة.

 

وأضاف النعماني أنه تم الموافقة علي ترشيح الدكتور نصار محمد عبد الله الأستاذ المتفرغ بقسم الفلسفة لجائزة النيل لعام ٢٠٢٥، وترشيح الدكتور حمدي عبد الحميد الأستاذ المساعد بقسم الفلسفة لجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية لعام ٢٠٢٥، والموافقة علي ترشيح الدكتور شرف الدين عبد الحميد الأستاذ بقسم الفلسفة لجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لعام ٢٠٢٥.

 

وقال النعماني إن المجلس وافق علي تفعيل برنامج البكالوريوس في علوم التمريض( المكثف)، واعتماد لائحة برنامج (تكنولوجيا الزراعات المحمية) بنظام الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية برنامج خاص بمصروفات بكلية الزراعة.

 

كما وافق  المجلس على عقد برتوكول تعاون بين جامعة سوهاج وهيئة الطاقة الذرية، الموافقة على لائحة الدبلوم المهني في العلوم البيولوجية والكيميائية في الأدلة الجنائية بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم، والموافقة أيضًا على إنشاء دبلوم في مكافحة عدوى المستشفيات برنامج خاص بمصروفات

 

وأوضح رئيس الجامعة انه تم الموافقة علي برنامج دبلوم عام " علوم المواد الأثرية" برنامج متميز بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة مستويين دراسيين٧٢ ساعة بكلية الاثار، الي جانب تنظيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الاسبوع البيئي الثامن في الفترة من ١ إلى ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية بداية، مع تقديم الأنشطة التوعوية في جميع المجالات.

 

والجدير بالذكر أنه تم الموافقة على تعيين ٣ أعضاء هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكليتي العلوم والتربية الرياضية،  وعدد ٥ من أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ مساعد بكليات الطب التمريض، التربية النوعية، وتعيين ١٠ أعضاء هيئة تدريس بكليات العلوم، الزراعة، التربية والطب في وظيفة مدرس، ومنح درجة الدكتوراة لعدد ٢٠ عضو هيئة تدريس بكليات الطب، الزراعة، التجارة، العلوم، الطب البيطري، التربية، التربية الرياضية، الآداب ومنح درجة الماجستير لعدد ٢٢ عضو هيئة التدريس بكليات الآداب، التربية، العلوم، الطب، الآداب، والتربية الرياضية والتكنولوجيا والتعليم.

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