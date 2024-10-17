الجمعة 18 أكتوبر 2024
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الفريق ربيع: "نعمل على تطوير ترسانة السويس بالشراكة مع إحدى الترسانات الكورية العالمية ضمن خطة التوسع في أنشطة بناء وصيانة الوحدات البحرية "

أسامة ربيع يتفقد سير العمل بترسانة السويس البحرية ومستشفى الهيئة (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

أجرى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، جولة تفقدية لعدد من مواقع العمل للهيئة بمحافظة السويس، شملت شركة ترسانة السويس البحرية إحدى الشركات التابعة للهيئة، ومستشفى هيئة قناة السويس، يرافقه عدد من قيادات الهيئة. 

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تمت متابعة سير العمل وجهود التطوير والإطلاع على مستجدات نشاط إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية، فضلًا عن الاطمئنان على جاهزية المستشفى وكفاءة مستوى الخدمات الطبية. 

جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 

بداية جولة رئيس الهيئة 

استهل الفريق ربيع جولته، بتفقد ترسانة السويس البحرية حيث اطلع على المعدات الجديدة التي تم تدعيم الترسانة بها مؤخرًا لرفع كفاءتها التشغيلية وإنتاجيتها ضمن أعمال التطوير الشاملة للترسانة، وتشمل المعدات الجديدة 4 روافع أفراد معاونة لأعمال الإصلاح علي الأحواض و90 مجموعة لحام، وتمثل أعمال اللحام عصب إصلاح أبدان السفن. 

 

جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 

الترسانة تعمل بكامل طاقتها 

ومن جانبه، قال المهندس أحمد شندي، رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة السويس، إن الترسانة تعمل بكامل طاقتها وتتمتع الأحواض بمعدل إشغال 100% بفضل كفاءة خدماتها وتدعيمها بمعدات جديدة، وتحظى الأحواض بحجوزات لمدة 6 أشهر قادمة، بما يعظم من إيرادات الترسانة ويحقق أقصى استفادة من قدراتها التشغيلية.  

جانب من الجولة،فيتو 
جانب من الجولة،فيتو 

مستجدات مشروع تطوير ترسانة السويس 

ثم اطلع الفريق ربيع على مستجدات مشروع تطوير ترسانة السويس في إطار خطة تحويل الترسانة إلى مركز عالمي لصيانة وإصلاح السفن استغلالًا لإمكانياتها وموقعها الفريد، وتلبية احتياجات السفن العابرة في حالات الطوارئ والأعطال المفاجئة.  

 

تحقيق المستهدف من تطوير الترسانة 

ووجه رئيس الهيئة بضرورة الالتزام بتحقيق مستهدفات تطوير الترسانة بالشراكة مع إحدى الترسانات الكورية العالمية وفق الدراسات الفنية الدقيقة، لا سيما أن هذه الرؤية تتسق مع مساعي الهيئة لتعظيم قدرات وإمكانيات الشركات والترسانات التابعة لها بالتعاون مع الكيانات العالمية المرموقة، والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعات البحرية ذات القيمة المضافة وفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا عالميًا. 

 

تفقد مستشفى هيئة قناة السويس 

ثم انتقل رئيس الهيئة لتفقد مستشفى هيئة قناة السويس، حيث تابع سير العمل بالعيادات الخارجية للاطمئنان على كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والعاملين بالهيئة وشركاتها التابعة، وحرص على الاستماع لآراء عدد من المرضى والمترددين على المستشفى بشأن مستوى جودة الخدمة الطبية، والذين أكدوا تلقيهم خدمات علاجية متميزة.

وفي ختام الجولة التفقدية، أكد الفريق ربيع حرص هيئة قناة السويس على أداء دورها المجتمعي بتقديم حزمة من الخدمات المتميزة للعاملين والمواطنين ومنها الخدمات الطبية، والاستعداد الدائم لتلبية كافة احتياجات المستشفى للحفاظ على جاهزيتها ومواصلة تقديم خدماتها بالكفاءة العالية المعهودة. 

 

 

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