الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يبحث سبل التعاون مع السفير الياباني (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

بحث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، مع السفير أوكا هيروشي سفير اليابان بمصر، سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك في مجالات التدريب والتحول الأخضر، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية. 

أسامة ربيع يتفقد سير العمل بترسانة السويس البحرية ومستشفى الهيئة (صور)

أسامة ربيع: قناة السويس تعمل بكفاءة رغم التحديات الراهنة في البحر الأحمر

أبرز الحضور خلال اللقاء 

وحضر اللقاء، وفد رفيع المستوى من السفارة اليابانية بالقاهرة ومكتب "الجايكا" بمصر ضم كلا من سوزوكي يوسوكي مستشار بسفارة اليابان في مصر، وايجا توشياكي سكرتير ثان بالسفارة، واوسومي ماسا ممثل مكتب مصر بهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، وميناس أحمد محلل اقتصادي أول بالسفارة، وهبة الحسيني مسئول مشروعات بمكتب مصر هيئة التعاون الدولي اليابانية الجايكا. 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

بداية اللقاء بين الجانبين

في مستهل اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع كافة الشركاء والعملاء وتعزيز التعاون المشترك بما يسهم نحو خدمة المجتمع الملاحي على النحو الأمثل في ظل التحديات الأمنية غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر. 

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

استحداث خدمات جديدة 

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس استحدثت خدمات جديدة لمواكبة احتياجات ومتطلبات السفن العابرة للقناة في الظروف الاعتيادية والطارئة منها خدمات صيانة وإصلاح السفن وخدمات مكافحة التلوث، وخدمات الإنقاذ البحري وغيرها. 

تعزيز التعاون مع اليابان 

وأعرب رئيس الهيئة عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون والشراكة واستثمار التقارب بين مصر واليابان لدفع المشروعات المشتركة مع قناة السويس في مجالات الاستثمار والتدريب والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لافتًا في هذا الصدد إلى الدور الهام الذي لعبته السفارة اليابانية خلال الفترة الماضية في رفع مستوى العلاقات المصرية اليابانية إلى درجة الشراكة المتميزة، مثمنًا الجهد المتميز للسفير الياباني في القاهرة في دعم العلاقات المشتركة خلال فترة عمله سفيرًا في القاهرة والمقرر انتهاؤها في نوفمبر المقبل، متمنيا له التوفيق والنجاح الدائم.

وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس قطعت خطوات جادة نحو التحول الأخضر ضمن استراتيجية الهيئة للإعلان عن قناة السويس القناة الخضراء بحلول عام 2030 منها بدء خدمات إزالة المخلفات من السفن العابرة للقناة في منطقة غاطس بورسعيد وغاطس السويس، بالإضافة إلى تحويل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة للعمل بالطاقة المتجددة.

من جانبه، أعرب السفير أوكا هيروشي السفير الياباني في مصر عن اعتزازه وتقديره للتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مؤكدا أن قناة السويس ستظل ركنا رئيسيا لضمان استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية لا يمكن استبدالها أو الاستغناء عنها بطرق بديلة.  

وثمن السفير الياباني  التعاون المثمر الذي يجمع وكالة اليابان للتعاون الدولي "الجايكا" وهيئة قناة السويس وهو التعاون المخطط تفعيله خلال الفترة المقبلة في مجالات  التدريب والدراسات الفنية، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع اتحاد ملاك السفن اليابانية للتباحث حول آليات تعزيز التعاون وسياسات العبور والسياسات التسويقية.

وعقب ذلك، توجه السفير الياباني والوفد المرافق لتفقد متحف قناة السويس والتعرف على قاعاته المختلفة وما يضمه من مقتنيات تسرد تاريخ القناة عبر المراحل المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسامة ربيع قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع اليابان الجايكا التحول للأخضر

مواد متعلقة

أسامة ربيع يتفقد سير العمل بترسانة السويس البحرية ومستشفى الهيئة (صور)

أسامة ربيع: قناة السويس تعمل بكفاءة رغم التحديات الراهنة في البحر الأحمر

أسامة ربيع يبحث سبل التعاون مع رئيس هيئة النقل السعودية (صور)

أسامة ربيع يكرم البطلة الأولمبية سارة سمير (صور)

الأكثر قراءة

اليوم يندم من لم يستمع لكلامي، رسالة غامضة من توفيق عكاشة تثير جدلًا واسعًا

زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

انسحاب ريال مدريد وفينيسيوس من الحفل، مفاجأة بشأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية

البعض ربطها باقتراب يوم القيامة، ظهور نار تتصاعد من رمال الصحراء تثير المخاوف (فيديو)

رد ساخر من مارسيل كولر على فشل انتقال سفيان رحيمي للأهلي (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

مدبولي: استقبال 9 ملايين لاجئ ومهاجر يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على مصر

منوعات

المزيد

وفاة 6 أطفال جراء تسممهم بمبيد حشري في جنوب أفريقيا

رجل أعمال هندي يوصي بجزء كبير من ميراثه لكلبه

عامل تركي يعيد مبلغ 670 ألف دولار اكتشفهم في حسابه

المنتجات اليدوية تغزو معرض زهور الخريف.. فوانيس وأكواب وحقائب.. مفروشات وتحف وإكسسوارات.. الأسعار تبدأ من 5 جنيهات.. والمهارة والإبداع «أبرز المميزات» (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، انخفاض البلطي في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

قبل الموسم الشتوي.. 6 أفلام مصرية ينتظرها الجمهور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الملك وفضائلها ووقت قرائتها، تعرف عليها

معنى اخسئوا، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 108 بسورة المؤمنون (فيديو)

تفسير رؤية قراءة سورة البقرة في المنام وعلاقتها بطول العمر والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية
ads