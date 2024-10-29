الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تتابع مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجالات التعاون

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو
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 استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،  أليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر( UNDP ) بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 حضر اللقاء الدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعي وتمكين المرأة بالبرنامج والدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والسفير حسام قاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.

 

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 وشهد اللقاء متابعة آخر المستجدات الخاصة بمجالات التعاون المشتركة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وعلى رأسها مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية في مجال اللامركزية والتنمية المحلية المتكاملة بالتركيز على صعيد مصر والممول من الاتحاد الأوروبي والذي يتم تنفيذه في 4 محافظات هي الفيوم وبنى سويف والأقصر وأسوان.

 

كما تم التطرق كذلك إلى بعض المشروعات التنمية الاقتصادية المحلية والتي سيتم تنفيذها بالتعاون بين الجانبين في المحافظات المستهدفة في المشروع ومن بينها إنشاء مجمع صناعي ومركز الخدمات المتكامل للزيتون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم ومركز المتكامل لخدمات صناعات النباتات الطبية والعطرية ووحدة نموذجية لاستخلاص الزيوت بمحافظة بني سويف ومشروع انشاء سوق الحبيل بمحافظة الأقصر ومشروع مركز متكامل لتجارة الجملة والخدمات اللوجستية والصناعية للتمور والمنتجات الزراعية بمحافظة أسوان.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الإسراع  بمعدلات تنفيذ المشروع ودفع وتيرة العمل في مجالات عمل مشروع الدعم الفني على مستوى الوزارة وفي الأربع محافظات المستهدفة ووضع جدول زمني للتنفيذ للمتابعة المستمرة له.

 كما وجهت عوض بضرورة أن تعود مشروعات التنمية الاقتصادية  المستهدفة بالنفع على المواطنين ودعم التنمية المستدامة وفي ضوء خطة التنمية الاقتصادية ومراجعتها مع أصحاب المصلحة في الأماكن التي يتم فيها تنفيذ المشروع مع حوكمة إدارته لتحقيق أقصى عائد بحيث تكون مشروعات تحقق رؤية الدولة وتلبية احتياجات المواطنين، مع سرعة وضع خطط العام المالي القادم لمشروع الدعم الفني وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية وأهمية تطوير الموارد البشرية العاملة في المحافظات لتكون قادرة تطبيق النهج التشاركي في التخطيط.

ومن جانبه قدم أليساندرو فراكاسيتي الشكر لوزيرة التنمية المحلية علي جهود الوزارة في دعم مشروع الدعم الفني ومراجعة الخطط والتنفيذ بدقة  في إطار تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وتطبيق اللامركزية بما يتوافق مع برنامج الحكومة المصرية خلال الفترة من ٢٠٢٤/ ٢٠٢٧.

وأعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن استعداده لفتح آفاق تعاون جديدة مع وزارة التنمية المحلية في إطار النهج الجديد للوزيرة لتلبية احتياجات المواطنين واستكمال خطط الحكومة وأهمية الدور المحوري الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية من مشروعات ومبادرات  في المحافظات.

 

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