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أخبار مصر

منال عوض: مصر تتبنى استراتيجية شاملة لتحقيق تنمية حضرية مستدامة

منتدى جسور المدن،
منتدى جسور المدن، فيتو

تشارك  الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى منتدى جسور المدن الذى يعقد فى العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من ٩ إلى ١١ أكتوبر ٢٠٢٤ الذى تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بمشاركة جيرد مولر المدير العام للمنظمة، وبحضور عدد من الوزراء والمختصين من مختلف دول العالم.

منتدى جسور المدن

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وخلال الجلسة الوزارية للمنتدي، أكدت د.منال عوض  تبنى مصر استراتيجية شاملة تنبثق من رؤیة مصر ٢٠٣٠ والأجنــدة الوطنیـة الحضـریة لعـام ٢٠٢٢، تحقـق التكامـل فيما بينها وتھـدف إلي تحقیـق تنمیـة حضـریة مسـتدامة ومتوازنـة، تضـمن تلبیــة احتیاجــات الأجیــال الحالیــة والمســتقبلیة،وسد الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا القضاء على المناطق العشوائية والخطرة من خلال مشاريع تطوير العشوائيات وسد الفجوة بين صعيد مصر والقاهرة الكبرى من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

 يوم المدن العالمى

كما وجّهت الوزيرة الدعوة للحضور للمشاركة فى يوم المدن العالمى الذى تستضيفه مدينة الإسكندرية يوم ٣١ أكتوبر الجاري، وكذلك المنتدى الحضرى العالمى فى دورته الثانية عشر فى القاهرة فى الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذى يعكس اهتمام مصر بالتنمية العمرانية الشاملة، ضاربة بالمثل بالمشروعات الوطنية العملاقة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة كنموذج للتوسع العمرانى والحضرى فى مصر والمنطقة.

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