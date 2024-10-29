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منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن نتائج مسابقتي الحديث والشعر للفتيات

الإسكندرية
الإسكندرية

 أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، وتحت إشراف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، ومتابعة محمد عبد الله، مدير رعاية الطلاب، نتائج مسابقتي الحديث والشعر للفتيات للعام الدراسي 2024-2025، على مستوى المرحلتين (الإعدادية والثانوية)

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وجاءت النتائج في مسابقة الحديث فتيات حصلت على المركز الأول، الطالبة آلاء السيد علي من معهد فتيات الفتح المبين التابع لإدارة وسط التعليمية، على مستوى المرحلة الإعدادية، الطالبة بثينة أحمد حسني من معهد فتيات السيوف التابع لإدارة شرق التعليمية، على مستوى المرحلة الثانوية.

-وفي مسابقة الشعر فتيات حصلت على المركز الأول الطالبة رفيدة عبد الحي من معهد فتيات الشعراوي العادي التابع لإدارة غرب التعليمية، على مستوى المرحلة الإعدادية، وكذلك الطالبة ريم صلاح أحمد من معهد فتيات سيدي بشر التابع لإدارة المنتزه التعليمية، على مستوى المرحلة الثانوية.

وأقيمت المسابقتين بإدارة رعاية الطلاب، بالتعاون مع لجنة التحكيم، وتتقدم منطقة الإسكندرية الأزهريّة ورئيسها وجميع العاملين بها بخالص التهاني لجميع الفائزات على تفوقهم في هذه المسابقة المتميزة.

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