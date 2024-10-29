الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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وصول السفينة السياحية MEIN SCHIFF 6 إلى ميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

استقبلت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية برئاسة  اللواء بحري / أحمد حواش – رئيس مجلس الإدارة صباح اليوم الثلاثاء السفينة السياحية MEIN SCHIFF 6.

يأتى ذلك في إطار تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية بالسياحة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تشجيع السياحة وتعليمات الفريق  كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

 

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يذكر أن السفينة السياحية مالطية الجنسية MEIN SCHIFF 6 قد تراكت على أرصفة محطة الركاب البحرية بهيئة ميناء الأسكندرية ويبلغ عدد ركابها 3716 راكب من بينهم حوالي 2800 سائح قادمة من ميناء هيراكليون ومن المقرر مغادرتها في تمام الساعة الثانية عشر مساء اليوم متجهة إلى ميناء رودس.

وكان في استقبال السفينة عدد من قيادة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ممثلة عن وزارة النقل، وكذا وزارة الآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة الأسكندرية ممثلة في الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشرطة ميناء الأسكندرية.

 وتم إستقبال الركاب وإنهاء إجراءاتهم في دقائق معدودة لبدء برنامج زيارتهم السياحي إلى المعالم السياحية والتاريخية والثقافية.

كما حرصت هيئة ميناء الإسكندرية على مرافقة القاطرات ولنشات الإرشاد والتأمين للسفينة منذ وصولها وكذا المتابعة الدقيقة من برج الإرشاد الرداري بحركة السفن.

 وتم تقديم إستقبال حافل للسفينة والسائحين يضم عروض فولكلورية وهدايا تذكارية وذلك في إطار توجه الدولة لتشجيع السياحة البحرية في الموانئ المصرية خاصة  أن تلك السفينة تعد من أكبر السفن السياحية الكبيرة التي تبحر في البحر المتوسط بطول يصل إلى 295.3 م وعرض 42.3م وبغاطس 8.2م وتتكون من 9 طوابق وبها حوالي 1267 غرفة وتبلغ سرعتها القصوى 22 عقدة.

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