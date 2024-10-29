الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

بعد عام من غرق نجله، مفاجأة عن تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة حسن يوسف

الفنان الراحل حسن
الفنان الراحل حسن يوسف

رحل عن عالمنا الفنان الكبير حسن يوسف عن 90 عاما، وذلك حسبما أعلن شقيقه.

 

في هذا السياق، كشف مصدر مقرب من الفنان الراحل حسن يوسف، تفاصيل الأيام الأخيرة، قبل وفاته، والذى أكد على أنه كان يعيش حالة من الحزن بسبب فراق نجله، الذى توفى غرقًا بالساحل الشمالي.

 

وقال المصدر، إن الراحل حسن يوسف، لم يشكوا من شيء محدد قبل وفاته، موضحًا أنه استمر فترة طويلة يعيش في غرفته، ولم يستوعب وفاة نجله، وهو ما كانت تحاول أسرته دائمًا أن تخرجه من حالة الحزن الشديد، التى كانت تسيطر عليه.

 

جدير بالذكر أن الفنان الراحل حسن يوسف، مثّل وأخرج العديد من الأفلام وأشتهر في الستينيات بأدوار "الولد الشقي" واتجه للإخراج في السبعينيات حيث أخرج عدة أفلام مثّل في بعضها وشاركت في بطولة معظمها زوجته شمس البارودي. ويعتبر مسلسل “إمام الدعاة” من أهم أعماله في مسيرته الفنية الممتدة.

 

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