محافظ الفيوم يتابع أنشطة المبادرة القومية بداية

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جهود وأنشطة مديريات الأوقاف، والثقافة، والآثار، والشباب والرياضة، ووحدة السكان التابعة لوزارة التنمية المحلية، وإدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم، ضمن فعاليات المبادرة القومية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

أنشطة مديرية الأوقاف والمساجد التابعة لها

حيث نفذت مديرية أوقاف الفيوم عددًا من الأنشطة الدعوية والتثقيفية والمجتمعية، شملت عقد مجلسي إفتاء بقرية الصعيدي مركز الفيوم، والصبيحي بالشواشنة مركز يوسف الصديق، أوضحت موقف الإسلام من الوساطة والمحسوبية، و30 درس منهجي بالمساجد الرئيسية بالقرى، ودرسين منهجيين للواعظات، و4 ندوات علمية حول موضوع "عناية الإسلام بالمرأة" ببندر الفيوم، وسنورس، والشواشنة، و5 ندوات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عن المخدرات وأثرها المدمر على الفرد والمجتمع.

كما نظمت مديرية أوقاف الفيوم 70 ندوة للمنبر الثابت بالتعاون بين الأزهر والأوقاف، موضوعها "وجعلنا من الماء كل شيئ حي"، وعدد من الندوات الكبرى بأبشواي، بمشاركة وكيل الوزارة، و68 ندوة خلال الأسبوع الدعوي حول حرمة المال العام، والتحذير من الرشوة والمحسوبية، ومحاور بناء الإنسان في الإسلام، و113 ندوة حول حرمة الاعتداء على مقدرات الوطن.

كنا أطلقت مديرية الأوقاف البرنامج التثقيفي للطفل من عمر 4 سنوات فأكثر، في 460 مسجد، ولقاء الجمعة للأطفال بلقهانة مركز اطسا عقب صلاة الجمعة، وقرية العدوة مركز الفيوم، ولقاء الصحة الإنجابية بالشواشنة، كما تم تنظيم عدد من دروس الواعظات، وانطلاق قافلة الواعظات بمساجد ناصر، والمعلمين، ودار الرماد الشرقي، ومحي الدين أبو العز، والمسجد المعلق ببندر الفيوم، وقافلة الجمعة في عشرة مساجد كبرى بالعامرية والبيضة والعدوة مركز الفيوم.

نشاط إدارة الوعي الاثري

فيما قامت إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، بتنظيم ندوة بمدرسة محمود حمزاوي الثانوية التجارية بنات إدارة طامية التعليمية، وندوة عن " التعليم في مصر القديمة "، لتوضيح أهمية التعليم فى مصر القديمة، وأن المصريين القدماء كانوا يقومون بعمل التمارين على ألواح خشبية أو حجرية، وكانت المدارس فى مصر قديمًا مرتبطة بالمعابد، ويقوم بالتدريس فيها الكتبة والكهنة، وكان هدفها هو إعداد مسئولين لإدارة مؤسسات الدولة المالية والسياسية، وتم عمل ورشة عمل فنية مع طالبات المدرسة تمثل تعليم الكتابة الهيروغليفية.

كما قامت إدارة الوعي الأثري بتنظيم ندوة وورشة عمل عن المعالم الأثرية والسياحية بمحافظة الفيوم لطلاب وطالبات مدرسة الأورمان الخاصة، وندوة بمركز شباب المحافظة "عن أهمية برامج الوعي الأثري التى تسهم بشكل كبير في تنمية الحركة السياحية التي تعد أحد أهم مصادر الدخل القومي وبناء وعي الشباب بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي العريق لمصر، وتعزيز الهوية الوطنية، ودعم رؤية مصر في بناء مجتمع متحضر، وتم استعراض أهم المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم وإلقاء الضوء على منطقة هوارة الأثرية وأهميتها التاريخية، وأهم الاكتشافات الأثرية بالمنطقة، وأهمية معبد اللابرنت ومقبرة الأميرة نفرو بتاح، كما تم تنظيم ندوة علمية بمدرسة التمريض الثانوية بنين باللاهون، وتوضيح معنى الوعي الأثري، وتصحيح المفهوم الخاطئ لدى البعض أن الآثار مجرد أحجار، وإنما هي تاريخ وتراث، كما تناولت الندوة شرح معبد مدينة ماضي الأثرية وأهمية المنطقة التاريخية، وأهم الاكتشافات الأثرية، وأكدت على ضرورة الحفاظ على الآثار وحمايتها، واختتمت الندوة بورشة عمل فنية تمثل نماذج من الحضارة المصرية القديمة.

شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى

كما نظمت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ندوة توعوية للسيدات بقرية قوتة مركز يوسف الصديق، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، وتعريفهن بالمجهودات التي تبذلها الدولة في توفير كوب مياه نظيف لكل مواطن، كما تم تنفيذ لقاء توعوي ضم 250 مدير مدرسة لتعريفهم بمشروع "صحتهم مستقبلهم" والذي يهدف إلى نشر الوعي المائي، وتعزير مفهوم ترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، والتغذية الصحية السليمة، والنظافة العامة، والنظافة الشخصية، والتغيرات المناخية، والتعريف بمبادرة "بداية"، كما تم إطلاق حملة غسيل الأسنان لحث التلاميذ على المواظبة على غسيل الأسنان والاعتناء بها نهارا وليلًا، وتوزيع 250 ألف علبة معجون وفرشاة على التلاميذ.

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