الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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محافظات

إصابة 3 أشخاص أثناء نزولهم من القطار بالقليوبية

قطار
قطار

 أصيب 3 أشخاص بسبب سقوطهم من القطار أثناء نزولهم  فى مزلقان ميت حلفا بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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إصابة 3 أشخاص سقطوا من قطار بالقليوبية

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث إصابة 3 أشخاص سقطوا من القطار أثناء نزولهم على مزلقان قرية ميت حلفا بقليوب. 


 انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بمديرية أمن القليوبية بنها

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