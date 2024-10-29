المشدد 3 سنوات لعاطلين لاتهامهما بسرقة المواطنين بالاكراه في الساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه بمنطقة الساحل بالسجن المشدد 3 سنوات

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن يفيد تعرضه للسرقه، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.



وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلان -لهما معلومات جنائية، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب واقعتى سرقة أجهزة من داخل "مدرسة ومسكن أحد الأشخاص" بدائرة القسم ، وتم بإرشادهما ضبط بعض المسروقات بمسكن أحدهما، وأضافا بالتصرف فى باقى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سئ النية" (مالك محل أجهزه كمبيوتر "تم ضبطه"، وبحوزته المسروقات المستولى عليها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.