حبس عاطل بتهمة سرقة السيارات في المطرية

أمرت نيابة المطرية بحبس عاطل لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في منطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية كانت عندما تمكنت مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المطرية، لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بارشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية عاطل مقيم بدائرة القسم، وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.