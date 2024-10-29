الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

أول صور لـ جينيفر لورانس بعد إعلان حملها

جينفر لورنس بصحبه
جينفر لورنس بصحبه الممثلة داكوتا جونسون

جينفر لورنس،  التقطت عدسات الكاميرا، أول صور للممثلة جينفر لورنس، بعد إعلان حملها، حيث كانت تتجول في شوارع ولاية لوس أنجلوس، بصحبه الممثلة داكوتا جونسون.

واعلنت مؤخرا الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، عن حملها في طفلها الثاني، من زوجها كوك ماروني.

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تفاصيل فيلم مارتن سكورسيزي الجديد

 في سياق متصل، أعلن رسميًّا، عن انتهاء تصوير فيلم Die My Love، للمخرجة لين رامز، بالتعاون مع المخرج والمنتج الأسطوري مارتن سكورسيزي.

 فيلم لين رامزي الجديد، يحمل اسم Die My Love، ومن بطولة النجمين روبرت باتنسون، وكريستوفر آبوت، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لورانس، فيما تولى مهمة إنتاج الفيلم المخرج الشهير مارتن سكورسيزي. 

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 قصة فيلم Die My Love، يدور حول امرأة تعيش في عزلة وتفقد عقلها بسبب الزواج، والأمومة، في قالب مليء بالدراما، والكوميديا السوداء، ومن المقرر ان يُعرض الفيلم في صالات السينما خلال عام 2025.

جينفر لورنس تعلن عن حملها في طفلها الثاني

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