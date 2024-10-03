تحرير 14 محضرا في حملة تموينية على المخابز بأسيوط



أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على استمرار شن حملات تموينية مفاجئة على كافة القطاعات المختلفة بمراكز وأحياء وقري المحافظة وذلك بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق مشددًا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الإستغلال التجاري والإتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار.

تحرير 14 محضر للمخالفين في حملة تموينية بساحل سليم



وقال محافظ أسيوط إن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف فضالة رئيس المركز قامت بحملة تموينية علي المخابز وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضر للمخالفين (٦ محاضر عدم إعطاء بون صرف للمواطن، ٤ محاضر عدم وجود لوحة إعلان، و٣ محاضر عدم مطابقة مواصفات، ومحضر عدم وجود سجل تفتيش بيئي) وبمشاركة سيد حسين مدير إدارة تموين ساحل سليم.



ووجه محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة لضمان توافر السلع الغذائية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من إلتزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

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