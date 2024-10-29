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ثقافة وفنون

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

هاني عادل وزوجته،
هاني عادل وزوجته، فيتو

قال الفنان هاني عادل إنه تعرف على زوجته أثناء تصوير مسلسل "السهام المارقة "؛  وأكثر ما جذبه إليها أنها رقيقة وإنسانة حقيقية.

وأضاف هاني عادل  خلال حلوله ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس: “في الجزء الثاني وبعد مرور سنة تحدثنا واعترفت لها بحبي عندما شعرت أن هناك مشاعر متبادلة، وأنا أحب سيناء جدًّا وهي بلد السلام والروحانيات، وبخاصة ”دهب" وأقمت فرحي هناك وكان فرحي مختلف، وكان الحضور حوالي خمسين شخص من المقربين وفرقة وسط البلد".

 

هاني عادل: أستشير زوجتي في كل أعمالي

وتابع: "أنا أستشيرها في أعمالي لأن لها خبرات كبيرة ومدرسة تمثيل، ووجه الشكر لها على مساعدتها ومجهودها مؤكدًا أنها إنسانة وفنانة عظيمة وقدمت أعمالًا رائعة".

 

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هاني عادل الفنان هاني عادل الإعلامي عمرو الليثي برنامج واحد من الناس

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