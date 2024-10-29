أول تعليق من ميسي بعد خسارة "مرشحه" للكرة الذهبية

تفاعل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، مع حفل جائزة الكرة الذهبية 2024 الذي أقيم مساء الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وتوج الإسباني رودريجو هيرنانديز "رودري" نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة الكرة الذهبية متفوقًا على البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام والإسباني داني كارفخال ثلاثي ريال مدريد الإسباني.

وقال ليونيل ميسي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام:" تهانينا لجميع الفائزين والمرشحين في الكرة الذهبية 2024".

‏وأضاف: "خاصة إلى ديبو (كنت رائعًا، جائزة أخرى كأفضل حارس مرمى في العالم)، إلى لوتارو، إلى ايضًا جارناتشو، من الجيد جدًا رؤيتهم هناك)".

وحصل إيميليانو مارتينيز "ديبو" حارس مرمى منتخب الأرجنتين وأستون فيلا الإنجليزي على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم للموسم الثاني على التوالي.

واحتل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي المركز السابع في اختيارات الكرة الذهبية.

وقام ميسي بالتصويت لصالح مواطنه لاوتارو في اختيارات الكرة الذهبية وفقًا للمعايير بوصفه قائد منتخب الأرجنتين.

وتنافس أليخاندرو جارناتشو مع لامين يامال وأردا جولر على جائزة أفضل لاعب صاعد.

يشار إلى أن ليونيل ميسي فاز بجائزة الكرة الذهبية في العام الماضي كما أنه اللاعب الأكثر تتويجًا بالجائزة برصيد 8 مرات.