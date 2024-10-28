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الكرة الذهبية، إيميليانو مارتينيز أفضل حارس مرمى في العالم 2024

إيميليانو مارتينيز،
إيميليانو مارتينيز، فيتو

فاز الدولي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا الإنجليزي بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم 2024، في حفل مجلة فرانس فوتبول، والذي يقام مساء اليوم الإثنين، في مسرح شاتليه بباريس، والذي يوزع خلال جوائز الأفضل.

 

ثلاث معايير في جائزة الكرة الذهبية 2024

ووفقا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) الذي يحظى بشرف تنظيم الجائزة لأول مرة في تاريخه بالاشتراك مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، يتم التصويت في جائزة الكرة الذهبية وفقًا لثلاثة معايير أساسية هي:

1- الأداء الفردي ومدى حسم الشخصية وتأثيرها.
2- الأداء الجماعي للفريق والإنجازات.
3- الرقي واللعب النظيف.

كيفية التصويت في جائزة الكرة الذهبية

ووفقا لموقع winwin يتم التصويت في جائزة الكرة الذهبية حصرًا من لجنة خبراء دولية مكونة من 100 صحفي، بواقع صحفي واحد من بلدان المنتخبات المئة الأوائل في التصنيف الشهري للفيفا، ويتم النظر إلى أحدث تصنيف شهري.

ينتقي الخبير أفضل 10 لاعبين بالترتيب من واحد إلى عشرة، من القائمة المبدئية التي نشرتها فرانس فوتبول وتضم 30 لاعبًا، على أن يحصل اللاعبون من واحد إلى عشرة على نقاط، 15 و12 و10 و8 و7 و5 و4 و3 و3 و1.

وتمنح الجائزة للاعب الذي جمع أكبر عدد من النقاط، وفي حالة تساوي لاعبين في نفس النقاط، يتم النظر إلى اللاعب الذي تم اختياره في المركز الأول أكثر من غيره، وفي حالة التساوي يتم النظر إلى اللاعب المختار في المركز الثاني أكثر من غيره وهكذا.

 

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مسرح شاتليه فرانس فوتبول مجلة فرانس فوتبول باريس

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