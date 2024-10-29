الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بدأها بتنهيدة أثارت الإعجاب، ماذا قال رودري بعد تتويجه بالكرة الذهبية لعام 2024 (فيديو)

رودري، فيتو
رودري، فيتو

حفل الكرة الذهبية، عبر نجم مانشستر سيتي، الإسباني رودريجو هيرنانديز المعروف بـ"رودري" عن سعادته بفوزه بالكرة الذهبية لعام 2024، وذلك خلال حفل أقيم مساء أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وأحرز رودري الجائزة المرموقة  للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعد تفوقه على ثلاثي ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينجهام، والإسباني داني كارفاخال.

وصعد رودري إلى المنصة لاستلام جائزته على عكازين بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وقال رودري بعد تتويجه: "إنها أمسية رائعة بالنسبة لي. يجب أن أشكر الكثير من الأشخاص. فرانس فوتبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هذه الجائزة. شكرا لكل من صوت لي. إنه أمر خاص جدا بالنسبة لي ولعائلتي وبلدي".

ولعب رودري دورًا محوريًّا في مساعدة مان سيتي على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي في الموسم الماضي، كما اختير أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2024 بعد مساعدة إسبانيا في تعزيز رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة الرابعة.

جدير بالذكر أن نسخة هذا العام من الكرة الذهبية كانت استثنائية خاصة بعد التعاون المشترك بين مجلة "فرانس فوتبول" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وغياب الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة للمرة الأولى منذ 21 عامًا.

وقاطع ريال مدريد حفل جوائز الكرة الذهبية بعد علمه بعدم فوز فينيسيوس جونيور بجائزة أفضل لاعب في العالم رغم أنه كان المرشح الأوفر حظًا.


وحقق رودري 3 أرقام قياسية بعد التتويج بالكرة الذهبية، على رأسها أنه أصبح أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يحصل على الجائزة، كما أنه أول لاعب إسباني يحصل على الجائزة منذ ألفريدو دي ستيفانو الذي حصل عليها في حفل أقيم عام 1960.

وأصبح رودري أول لاعب في الدوري الإنجليزي يفوز بالجائزة منذ كريستيانو رونالدو حين كان لاعبًا في مانشستر يونايتد عام 2008.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإسباني رودريجو هيرنانديز رودري الكرة الذهبية لعام 2024 العاصمة الفرنسية باريس البرازيلي فينيسيوس جونيور الإنجليزي جود بيلينجهام الإسباني داني كارفاخال الرباط الصليبي

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

اليوم، الأهلي يسعى لكتابة تاريخ جديد أمام العين الإماراتي ببطولة الانتر كونتيننتال

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28، أتباع الحاج إسماعيل يعتدون على أحمد ووظيفة سيف في خطر

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads