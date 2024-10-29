كنت منتظرة التكريم، رسالة عتاب من بطلة العالم للكاراتيه لإدارة مدرستها بعد فصلها

قالت إسراء عبد المقصود ابنة مركز بركة السبع فى محافظة المنوفية، وبطلة العالم فى الكاراتيه، إنها شعرت بالحزن عقب فصلها من المدرسة بداعي الغياب رغم أنها كانت تمثل مصر في بطولة عالمية.

وأشارت إسراء في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أنها انتظرت التكريم من المدرسة التجارية بنات ببركة السبع ومن الإدارة التعليمية، لكنها فوجئت بقرار الفصل.

أسرة بطلة العالم فى الكاراتيه تفجر مفاجأة بعد فصلها من المدرسة بالمنوفية

وقال شقيق الطالبة إسراء عبد المقصود إبنة مركز بركة السبع فى محافظة المنوفية، إنهم توجهوا بخطاب من إتحاد الكاراتيه لمدرسة شقيقته يتضمن فترة وجودها في معسكر المنتخب الوطنى لكنهم لم يعتدوا به وقاموا بفصلها.



وجاء نص الخطاب كالتالي:

السيد مدير مدرسة تجارة بنات بركة السبع، يسعدني أن أهدي سيادتكم تحياتي وتحيات أسرة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي، ونحيط سيادتكم علما بأن كابتن/ إسراء عبد المقصود على شعبان، لاعب بالمنتخب الوطني، تم تكليفها بحضور معسكر مغلق المنتخب الوطني للكاراتيه التقليدي، بمدينة مرسى مطروح، والسفر إلى البرتغال للمشاركة في بطولة العالم، من يوم الثلاثاء الموافق ۲۰۲٤/٩/٢٤، إلى ٢٠٢٤/١٠/١٦.

وأضاف الخطاب: لذا نأمل في اعتبارها متفرغة في مهمة رسمية بدون بدل سفر، مع احتساب أيام المأمورية أيام عمل فعلية، طبقا لقرار السيد رئيس الوزراء رقم (۳۷۱) الصادر في ۲۰۰۱/۳/۲۰م، بشأن اعتبار العاملين المشاركين في البعثات أو المهام الرياضية داخل مصر وخارجها في مهمة رسمية، بدون بدل سفر، من جهات عملهم الرسمية.

تعليم المنوفية: سنتحمل تكاليف إعادة قيد بطلة العالم في الكاراتيه

قال محمد حرحش مدير إدارة بركة السبع التعليمية فى محافظة المنوفية: إنه سيتم إعادة قيد الطالبة إسراء عبد المقصود بطلة العالم في الكاراتيه بعد فصلها بسبب الغياب.

وأوضح حرحش فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن فصل الطالبة جاء كإجراء قانوني بسبب غيابها عن الحضور بالمدرسة بدون عذر مسبق، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم ترسل أسماء المشاركين فى البعثة الا اليوم.

وأكد مدير إدارة بركة السبع التعليمية أن الإدارة ستتحمل تكاليف ورسوم إعادة قيد الطالبة تكريما لها على حصولها على بطولة العالم فى الكاراتيه.

تعليم المنوفية تفصل بطلة العالم فى الكاراتيه بسبب الغياب

وكان أسامة عبد المقصود، عم بطلة العالم في الكاراتيه التقليدي إسراء عبد المقصود قال: إنه تم فصل إسراء من مدرستها بشكل مفاجئ، نظرا لتغيبها طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مدير المدرسة لم يعترف بأوراقها لأنها ليست مختومة.

صدمة قرار الفصل

وأشار عم إسراء، في تصريح خاص لـ فيتو، إلى أن الطالبة لم تتوقع صدور قرار بفصلها، لأنها كانت تمثل مصر في بطولة عالمية.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية إنه إجراء طبيعي طالما أن الطالبة لم تقدم أوراقها قبل السفر، ولكن إدارة المدرسة لها أوراق وإذا تم تقديم الأوراق سيتم إعادة قيدها.