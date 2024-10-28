الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تعليم المنوفية تفصل بطلة العالم في الكاراتيه بسبب الغياب

تعليم المنوفية تفصل
تعليم المنوفية تفصل بطلة العالم فى الكاراتيه بسبب الغياب

قال أسامة عبد المقصود، عم بطلة العالم في الكاراتيه التقليدي إسراء عبد المقصود: إنه تم فصل إسراء من مدرستها بشكل مفاجئ، نظرا لتغيبها طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مدير المدرسة لم يعترف بأوراقها لأنها ليست مختومة.

صدمة قرار الفصل

وأشار عم إسراء، في تصريح خاص لـ فيتو،  إلى أن الطالبة لم تتوقع صدور قرار بفصلها، لأنها كانت تمثل مصر في بطولة عالمية.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية إنه إجراء طبيعي طالما أن الطالبة لم تقدم أوراقها قبل السفر، ولكن إدارة المدرسة لها أوراق وإذا تم تقديم الأوراق سيتم إعادة قيدها.

جدير بالذكر أن اللاعبة إسراء عبد المقصود تدرس بالصف الثالث الثانوي التجاري، تمارس اللعبة منذ نعومة أظافرها اقتداءً بوالدها مدرب الكاراتيه، وحصلت على بطولة الجمهورية على مدار 8 سنوات متتالية وكأس مصر ومصنفة أول منتخب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الكاراتيه التقليدي المنوفية بطلة العالم في الكاراتية تعليم المنوفية اسراء عبد المقصود

مواد متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى أشمون الجديدة

محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي طهواي

محافظ المنوفية يتفقد أعمال تطوير مدخل وكوبري الباجور

إصابة 14 شخصا فى حادث تصادم بالمنوفية

محافظ المنوفية يقرر صرف مساعدات مالية عاجلة لحالات إنسانية من ذوي الهمم

محافظ المنوفية: ضبط 5 طن مواد غذائية وتحرير 259 محضر تمويني

تحرير 32 محضرا تموينيا وإنذار بالغلق لـ 3 مخابز فى حملات بالمنوفية

الدكتور محمد صلاح، السيرة الذاتية لوكيل تعليم المنوفية الجديد

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28، أتباع الحاج إسماعيل يعتدون على أحمد ووظيفة سيف في خطر

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads