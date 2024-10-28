تعليم المنوفية تفصل بطلة العالم في الكاراتيه بسبب الغياب

قال أسامة عبد المقصود، عم بطلة العالم في الكاراتيه التقليدي إسراء عبد المقصود: إنه تم فصل إسراء من مدرستها بشكل مفاجئ، نظرا لتغيبها طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مدير المدرسة لم يعترف بأوراقها لأنها ليست مختومة.

صدمة قرار الفصل

وأشار عم إسراء، في تصريح خاص لـ فيتو، إلى أن الطالبة لم تتوقع صدور قرار بفصلها، لأنها كانت تمثل مصر في بطولة عالمية.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية إنه إجراء طبيعي طالما أن الطالبة لم تقدم أوراقها قبل السفر، ولكن إدارة المدرسة لها أوراق وإذا تم تقديم الأوراق سيتم إعادة قيدها.

جدير بالذكر أن اللاعبة إسراء عبد المقصود تدرس بالصف الثالث الثانوي التجاري، تمارس اللعبة منذ نعومة أظافرها اقتداءً بوالدها مدرب الكاراتيه، وحصلت على بطولة الجمهورية على مدار 8 سنوات متتالية وكأس مصر ومصنفة أول منتخب.