تعليم المنوفية: سنتحمل تكاليف إعادة قيد بطلة العالم في الكاراتيه

قال محمد حرحش مدير إدارة بركة السبع التعليمية فى محافظة المنوفية: إنه سيتم إعادة قيد الطالبة إسراء عبد المقصود بطلة العالم في الكاراتيه بعد فصلها بسبب الغياب.

وأوضح حرحش فى تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن فصل الطالبة جاء كإجراء قانوني بسبب غيابها عن الحضور بالمدرسة بدون عذر مسبق، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم ترسل أسماء المشاركين فى البعثة الا اليوم.

وأكد مدير إدارة بركة السبع التعليمية أن الإدارة ستتحمل تكاليف ورسوم إعادة قيد الطالبة تكريما لها على حصولها على بطولة العالم فى الكاراتيه.

تعليم المنوفية تفصل بطلة العالم فى الكاراتيه بسبب الغياب

وكان أسامة عبد المقصود، عم بطلة العالم في الكاراتيه التقليدي إسراء عبد المقصود قال: إنه تم فصل إسراء من مدرستها بشكل مفاجئ، نظرا لتغيبها طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن مدير المدرسة لم يعترف بأوراقها لأنها ليست مختومة.

صدمة قرار الفصل

وأشار عم إسراء، في تصريح خاص لـ فيتو، إلى أن الطالبة لم تتوقع صدور قرار بفصلها، لأنها كانت تمثل مصر في بطولة عالمية.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية إنه إجراء طبيعي طالما أن الطالبة لم تقدم أوراقها قبل السفر، ولكن إدارة المدرسة لها أوراق وإذا تم تقديم الأوراق سيتم إعادة قيدها.



جدير بالذكر أن اللاعبة إسراء عبد المقصود تدرس بالصف الثالث الثانوي التجاري، تمارس اللعبة منذ نعومة أظافرها اقتداءً بوالدها مدرب الكاراتيه، وحصلت على بطولة الجمهورية على مدار 8 سنوات متتالية وكأس مصر ومصنفة أول منتخب.