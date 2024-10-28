حملة مكبرة لإزالة أماكن النباشين في الإسماعيلية (صور)
شنت إدارة تنظيم المخلفات بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع الوحدات المحلية لحي أول وثان وثالث مدينة الإسماعيلية، ومباحث ثان وثالث، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لرفع وإزالة أماكن إقامة النباشين بجوار صناديق القمامة.
مداهمة أوكار النباشين في الإسماعيلية
وخلال الحملة تم مداهمة 3 مخازن لأوكار المخلفات بحي ثان، بطريق بورسعيد والبلابسة، نقطة البيارات، أمام مديرية التموين.
وأسفرت الحملة عن تشميع المخازن من قِبل المباحث وحي ثان، بالإضافة مصادرة بعض المخلفات.
اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
وأشارت المهندسة أميمة حفني محمد مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات بالمحافظة، إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة ومنع عودتهم مجددًا.
توجيهات محافظ الإسماعيلية
ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتجميل وتطوير كافة المراكز والمدن والأحياء وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.
وذلك من خلال رفع كافة الإشغالات والتعديات، التي من شأنها إعاقة حركة المرور والمارة على الأرصفة، والقضاء على ظاهرة النباشين المقيمين بجوار صناديق القمامة، وما تسببه من ترويع للمواطنين وانتشار القمامة والمخلفات بنهر الطريق.
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