بسبب خلافات مالية، عاطل يحاول إنهاء حياة شقيقه وابنته في العمرانية

ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على عاطل حاول قتل شقيقه، وابنته، بسلاح أبيض، تعدي به عليهما، ما أسفر عن إصابتهما بجروح بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، للانتقام من شقيقه لوجود خلافات مالية بينهما، موضحا في اعترافاته أنه توجه ليلة الواقعة لمنزل شقيقه وبحوزته سلاح أبيض وتهجم عليه، وابنته محدثا إصابتهما ولاذ بالفرار.

وأضاف أنه أسرع بالاختباء بإحدى الشقق في الجيزة إلى أن فوجئ بقوات الأمن تلقي القبض عليه، ثم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد نقل شاب وطفلته إلى المستشفى مصابين بعدة جروح، نتيجة تعرضهما لاعتداء في العمرانية.

بإجراء التحريات تبين للمقدم أيمن سكوري رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أن شقيق المجني عليه اعتدى عليه وعلى ابنته البالغة من العمر 5 سنوات، بسبب خلاف بينهما.