نائب مدير أمن الجيزة يتفقد موقع حريق مخزن كراسي أبو صير (صور)
وصل نائب مدير أمن الجيزة للقطاع الجنوبي برفقته مسؤولي الأجهزة المعنية لتفقد آثار الحريق الذي شب في مخزن كراسي أسفل منزل من ثلاث أدوار بقرية أبوصير بالبدرشين.
كما وصل فريق المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق للوقوف علي أسبابه عقب انتهاء رجال الإطفاء من عمليات التبريد.
ونفي مصدر أمني وقوع أي حالات إصابة، مؤكدا أنه تم إخماد الحريق من قبل قوات الدفاع المدني عقب تلقي بلاغ بالحريق دون خسائر بشرية.
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة علي حريق شب بمخزن كراسى يقع أسفل منزل من ثلاث ادوار بقرية أبوصير بالبدرشين من خلال الدفع بـ ٣ سيارات إطفاء.
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