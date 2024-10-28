سعر المتر في العاصمة الإدارية يرتفع إلى أرقام فلكية

أسعار الشقق بالعاصمة الإدارية، كشف المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مفاجأة بشأن سعر المتر بشقق العاصمة السكني والتجاري والإداري.

سعر المتر بالعاصمة الإدارية

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: سعر المتر السكني منذ عامين بـالعاصمة الإدارية الجديدة كان يتراوح ما بين 7500 إلى 9000 جنيه.

ارتفاع اسعار الشقق بالعاصمة الإدارية

وأكد: "المتر السكني في العاصمة الإدارية حاليًّا يتراوح ما بين 28 إلى 30 ألف جنيه، والإداري يقترب من 200 ألف جنيه والتجاري يزيد على 200 ألف جنيه".

وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية غير ملتزمة بأي قروض للبنوك، متابعًا: "مش علينا قرض أو جنيه لأي بنك في مصر واحنا من كبار العملاء للبنوك".