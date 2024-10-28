سعر المتر في العاصمة الإدارية يرتفع إلى أرقام فلكية
أسعار الشقق بالعاصمة الإدارية، كشف المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، مفاجأة بشأن سعر المتر بشقق العاصمة السكني والتجاري والإداري.
سعر المتر بالعاصمة الإدارية
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: سعر المتر السكني منذ عامين بـالعاصمة الإدارية الجديدة كان يتراوح ما بين 7500 إلى 9000 جنيه.
ارتفاع اسعار الشقق بالعاصمة الإدارية
وأكد: "المتر السكني في العاصمة الإدارية حاليًّا يتراوح ما بين 28 إلى 30 ألف جنيه، والإداري يقترب من 200 ألف جنيه والتجاري يزيد على 200 ألف جنيه".
وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية غير ملتزمة بأي قروض للبنوك، متابعًا: "مش علينا قرض أو جنيه لأي بنك في مصر واحنا من كبار العملاء للبنوك".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية