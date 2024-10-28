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حوادث

الداخلية: القبض على المتهم بقتل شخص وإلقاء جثته في صحراء دهشور

القبض على المتهم
القبض على المتهم في واقعة قتل شخص، فيتو

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من القبض على المتهم في واقعة قتل شخص وإلقاء جثته بصحراء دهشور.

 

كانت الأجهزة الأمنية في وقت سابق كثفت جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة متحللة بصحراء  دهشور بدائرة قسم أكتوبر من خلال فريق بحث لكشف هوية المجني عليه وجمع المعلومات والتحريات للوصول لمرتكبي الجريمة، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة ومناقشة الشهود.

 

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وكانت البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثة في حالة تحلل، وبعرض البلاغ على اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

 

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

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