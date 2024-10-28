محافظ الدقهلية يشارك في مجلس جامعة المنصورة

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الإثنين في اجتماع مجلس جامعة المنصورة والذي عقد بمقر جامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات المختلفة.

جامعة المنصوره هي شريك أساسي مع المحافظة

وأشار "مرزوق" إلى أن جامعة المنصوره هي شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية سواء الطبية أو التعليمية أو البيئية وغيرها.



وأكد " المحافظ " أن جامعة المنصورة نقطة مضيئة في محافظة الدقهلية بكل ما تضمه من مراكز بحثية وطبية متخصصة جعلت من مدينة المنصورة عاصمة مصر الطبية وقلعة العلوم والمعرفة.

حضارة الأمم والشعوب تقاس بمدى حفاظها على البيئة

وقال اللواء " مرزوق " إن حضارة الأمم والشعوب تقاس بمدى حفاظها على البيئة وصناعة هويتها البصرية من خلال نظافة الشوارع وتطوير الميادين وزيادة المساحات الخضراء.

التعاون المشترك هو سر النجاح

كما أشار " المحافظ " الي أن كل منا يعمل في موقعه من أجل خدمة المواطن الدقهلاوي والتعاون المشترك هو سر النجاح لأن في التعاون تبادل الخبرات وبالتالي يحدث تكامل بين المحافظة والجامعه مما يعود بالنفع علي المواطن.

توأمة بين جامعة المنصورة والمحافظة

ومن جانبه أكد الدكتور " شريف خاطر" في مستهل الاجتماع على أن هناك توأمة بين جامعة المنصورة والمحافظة، وتعاون مشترك في العديد من الملفات التي تخدم المواطنين، وفي مقدمتها ملف الصحة، وتطوير الميادين والشوارع.

تحسين الصورة البصرية والاهتمام اليومي بملف النظافة خارج محيط الحرم الجامعي

وثمن " رئيس جامعة المنصوره " جهود المحافظة المبذولة في تحسين الصورة البصرية والاهتمام اليومي بملف النظافة خارج محيط الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع في أولوياتها ملف المشاركة المجتمعية والتكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتحرص على تسخير كافة إمكاناتها البشرية والمادية لتقديم الدعم المعنوي، واللوجستي، والتكنولوجي الكامل لمحافظة الدقهلية، لتقديم المقترحات والاستشارات اللازمة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية في تحقيق نوعية حياة أفضل للمواطن المصري.

أهمية التكامل والتعاون المشترك في العديد من الملفات لتطوير المحافظة



وجدد " محافظ الدقهلية " و" رئيس الجامعة" التأكيد على أهمية التكامل والتعاون المشترك في العديد من الملفات لتطوير المحافظة وخدمة المواطن الدقهلاوي في جميع المجالات.