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أخبار مصر

ماذا فعلت وزارة التنمية المحلية لتسهيل رد جهة الولاية في طلبات التصالح؟

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء، فيتو

بعد  قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.

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الدكتورة منال عوض كشفت عن بعض التسهيلات التي قامت بها الوزارة فيما يخص ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ وعلى سبيل المثال: رد الجهة خلال 30 يومًا بدلًا من 60 يومًا.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تعديل رد جهة الولاية ليكون ردًّا سلبيًا إذا لم يرد خلال 30 يومًا واعتباره موافقة.

وحول الإجراءات التي قامت بها الوزارة مع جهات الولاية، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف بموجبه ربط مناطق الأوقاف بالمركز التكنولوجي بالمحافظات ويتم مخاطبتها للرد بالموافقة أو الرفض. 

وحال الموافقة يتم إرسال الاستبدال أو حق الانتفاع لتقوم الجهة الإدارية بتحصيله من المواطن وإيداعه في حساب هيئة الأوقاف كشرط للموافقة على التصالح (تصالح أو تقنين) وقد تم ربط المناطق وجار تدريب العاملين بهيئة الأوقاف وسيتم التعامل على المنظومة خلال الأسبوع الجاري.


هيئة الرقابة الإدارية

وأضافت الدكتورة منال عوض أنه تم كذلك التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاقات التصالح وجارٍ مراجعتها من هيئة التخطيط العمراني وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها.

 

التنسيق مع وزارة الزراعة

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه جارٍ التنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة التعميم على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.

 

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التصالح على مخالفات البناء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء هيئة التخطيط العمراني منظومة التصالح وزارة التنمية المحلية ملف التصالح

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