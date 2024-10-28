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الأوقاف تعقد دورة في التعامل مع منظومة التصالح بأكاديميتها الدولية

الأوقاف
الأوقاف
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عقدت وزارة الأوقاف، بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية دورة «التعامل مع منظومة التصالح» لـ60 موظفًا من مديري المناطق ومديري العموم بهيئة الأوقاف المصرية، للتدريب على منظومة التصالح واستقبال المعاملات وفحصها والرد عليها، والربط مع الوحدات المحلية في المراكز والمدن والاحياء، وذلك حرصًا على التيسير والتخفيف علي المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح.

يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة في خدمة المجتمع وفي ضوء التعاون المثمر والبروتوكول المبرم بين وزارة الأوقاف ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة التنمية المحلية لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية.

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