جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية جبلة بسنورس

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظم اليوم الاثنين قافلة طبية، بالتعاون مع كلية الطب ومديرية الصحة بمحافظة الفيوم، وفريق طلاب من أجل مصر بالجامعة، ضمن المبادرة القومية بداية جديدة، بالوحدة الصحية بقرية جبلة مركز سنورس.

تجسيد دور الجامعة يتسق مع مبادئ المبادرة القومية بداية

فيما قال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مشاركة جامعة الفيوم في المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" يجسد دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.

نشاط وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أنه خلال القافلة نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ندوة لتوعية المترددين علي القافلة بقضايا العنف ضد المرأة والمشكلات التى تتعرض لها المرأة فى المجتمع المصرى بصفة عامة.

خدمات القافلة الطبية يبقرية جبلة

وأشار إلي أن القافلة الطبية بقرية جبلة مركز سنورس، شارك فيها نخبة متميزة من الأطباء، في تخصصات؛ الأطفال والعظام والباطنية، وقد تم الكشف الطبي على كل الحالات التي حضرت إلى الوحدة الصحية، وجامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

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