الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي قرية جبلة بسنورس

القوافل الطبية بالفيوم،
القوافل الطبية بالفيوم، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نظم اليوم الاثنين قافلة طبية، بالتعاون مع كلية الطب ومديرية الصحة بمحافظة الفيوم، وفريق طلاب من أجل مصر بالجامعة،  ضمن المبادرة القومية بداية جديدة، بالوحدة الصحية بقرية جبلة مركز سنورس.

تجسيد دور الجامعة يتسق مع مبادئ المبادرة القومية بداية

فيما قال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مشاركة جامعة الفيوم في المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" يجسد دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.

نشاط وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

 وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أنه خلال القافلة نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ندوة لتوعية المترددين علي القافلة بقضايا العنف ضد المرأة والمشكلات التى تتعرض لها المرأة فى المجتمع المصرى بصفة عامة.

خدمات القافلة الطبية يبقرية جبلة

وأشار إلي أن القافلة الطبية بقرية جبلة مركز سنورس، شارك فيها نخبة متميزة من الأطباء،  في تخصصات؛ الأطفال والعظام والباطنية، وقد تم الكشف الطبي على كل الحالات التي حضرت إلى الوحدة الصحية، وجامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال مدة المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 29- 10- 2024 في محافظة الفيوم

زراعة الفيوم تطلق مبادرة لتسوية الأراضي الزراعية بالليزر وترشيد استهلاك المياه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم الخدمات الطبية العنف ضد المرأة المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان تقديم الخدمات الطبية جامعة الفيوم قافلة طبية مجانية مديرية الصحة بمحافظة الفيوم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

مواد متعلقة

حالة الطقس غدا الثلاثاء 29- 10- 2024 في محافظة الفيوم

زراعة الفيوم تطلق مبادرة لتسوية الأراضي الزراعية بالليزر وترشيد استهلاك المياه

نشاط مكثف لأوقاف الفيوم ضمن مبادرة بداية

الزراعة تطلق 13 منفذا متحركا لبيع السلع بأسعار مخفضة في الفيوم

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

اليوم، إعلان أفضل لاعب في آسيا بقصر السلام بكوريا الجنوبية

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads